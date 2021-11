"Potenzial bis in den Himmel" - BVB-Stars adeln Rückkehrer

KH via www.imago-images.de

Dan-Axel Zagadou (l.) stand erstmal wieder für den BVB auf dem Feld

Auch, wenn den BVB seine dritte Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga am letzten Samstag bei RB Leipzig ziemlich schmerzte, eine positive Nachricht gab es von den Schwarz-Gelben in jedem Fall zu vermelden: Nach einer extrem langen Leidenszeit feierte Dan-Axel Zagadou sein Comeback bei Borussia Dortmund, wurde kurz vor Spielende für Axel Witsel eingewechselt.

Die Dortmunder Leitwölfe um Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels zeigten sich hocherfreut über die Rückkehr des 22-Jährigen, der zuletzt mit einer langwierigen Knieverletzung knapp acht Monate zum Zuschauen gezwungen war.

"Ich freue mich unheimlich für ihn. Er hatte eine unglaublich lange Leidenszeit. Ich hoffe, er bleibt jetzt lange, lange gesund, weil er einfach ein guter Junge und ein guter Fußballer ist", meinte BVB-Spielführer Reus nach Zagadous Kurzeinsatz auf dem vereinseigenen YouTube-Channel.

Routinier Hummels, der vor der langen Ausfallzeit des Franzosen häufig mit Zagadou in der Abwehrkette stand, hob vor allem das nach wie vor enorme fußballerische Potenzial seines Innenverteidiger-Kollegen hervor: "Daxo ist ein großartiger Spieler. Potenzial bis in den Himmel! Ich bin großer Fan von ihm. Er ist ein toller Junge, ein super Innenverteidiger."

Hummels stimmte Reus mit seinem Wunsch zu, dass auch er sich nun endlich längerfristig einen fitten Mitspieler Zagadou im Team wünsche: "Weil dann haben wir mit dem noch eine richtige Waffe."

Zagadou beim BVB immer wieder von Verletzungen geplagt

Bisher hat der 1,96-m-Hüne, der bereits im Sommer 2017 ablösefrei zu den Westfalen wechselte, gerade einmal 53 Bundesligaspiele für den BVB bestritten. Immer wieder wurde der Defensivmann von Verletzungen zurückgeworfen - vor allem das Knie machte ihm dabei immer wieder zu schaffen.



Der einstige U21-Nationalspieler Frankreichs selbst zeigte sich nach seinem ersten Bundesliga-Einsatz unter Cheftrainer Marco Rose zurückhaltend und bescheiden: "Ich fühle mich gut. Es war schön, zurück im Team zu sein, auf dem Rasen, in der Bundesliga. Leider haben wir nicht gewonnen, aber naja... Ich hoffe, das nächste Spiel wird besser."

Der Abwehrspieler kämpft nicht zuletzt um eine Weiterbeschäftigung bei Borussia Dortmund. Sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben läuft im kommenden Sommer aus.