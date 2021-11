FC Schalke überholt sogar den BVB: "Ärmel-Hoch-Stimmung"

via www.imago-images.de

Der FC Schalke vermeldete einen starken Mitgliederzuwachs

Der sportlichen Talfahrt samt Bundesliga-Abstieg zum Trotz hat der FC Schalke 04 in diesem Jahr seinen ärgsten Rivalen Borussia Dortmund in einer Sache wieder hinter sich gelassen: Der Traditionsverein aus Gelsenkirchen weist in diesem Kalenderjahr wieder mehr Mitglieder auf als der BVB.

Das geht aus den Zahlen des Statistik-Portals "statista.com" hervor, welche vor Kurzem die mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt gerankt hat.

Hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter FC Bayern München, der laut den Angaben des Portals 293.000 Mitglieder hat, rangiert der traditionell sehr mitgliederstarke Klub Benfica Lissabon mit 233.000 registrierten Anhängern.

Die beiden Ruhrgebiets-Klubs FC Schalke und BVB liefern sich derweil seit Jahren ein heißes Wettrennen bei der Frage: Wer ist der Größere?

Nun wurden die Königsblauen zum erstem Mal wieder mit rund 160.000 Mitglieder vor den Schwarz-Gelben geführt, die der Statistik zufolge 154.000 Mitglieder haben sollen.

Sebastian Buntkirchen, Direktor für Fans und Vereinsangelegenheiten beim FC Schalke 04, zeigte sich im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" hocherfreut über die Entwicklung bei der Mitgliederzahl: "Bei uns sind die Mitgliederzahlen seit April wieder gestiegen", berichtete der S04-Funktionär.

Dieser Trend bei den Knappen wirkt fast schon kurios, hat Schalke 04 doch gerade die schlechteste Saison seiner Bundesliga-Historie hinter sich gebracht und spielt erstmal seit über 30 Jahren wieder in der 2. Bundesliga.

Buntkirchen erklärte dieses Phänomen wie folgt: "Als unser Bundesliga-Abstieg durch die 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld feststand, sind noch am selben Abend zahlreiche Mitgliedsanträge bei uns eingegangen. Daran sieht man, was Schalke für ein besonderer Verein ist und dass die Anhänger gerade dann, wenn es schlecht läuft, zu Schalke 04 stehen."

Nächstes Zweitliga-Spiel beim SV Werder Bremen

Nach Aussage des 41-Jährigen sei bei der Anhängerschaft der Schalker "nach dem Abstieg keine Tristesse eingekehrt". Genau das Gegenteil sei der Fall gewesen und eine "Ärmel-Hoch-Stimmung entstanden".

Beim derzeitigen Tabellenfünften der 2. Bundesliga hoffen die Verantwortlichen nun darauf, dass diese Begeisterung der riesigen Fan-Basis mit entsprechendem sportlichem Erfolg belohnt werde: "Wir können die Identifikations-Plattform über den sportlichen Erfolg vergrößern. Durch sportlichen Erfolg sehe ich durchaus Chancen, dass wir bei den Mitgliederzahlen noch einen weiteren Sprung nach oben machen", führte Buntkirchen aus.

Zuletzt hatte es sportlich allerdings wieder einmal mächtig gehapert beim Ruhrgebiets-Klub. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge stehen zu Buche. Weiter geht es in der zweiten Liga für den FC Schalke am 20. November mit dem Absteigerduell beim SV Werder Bremen.