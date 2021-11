Dieser Bayern-Star "verblüfft" Gladbachs Koné

via www.imago-images.de

Überzeugt bei Gladbach: Neuzugang Manu Koné (r.)

Vor der Saison wechselte Manu Koné für rund neun Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Toulouse zur Borussia. Nach nur wenigen Wochen wurde es ersichtlich, dass Gladbach ein großes Talent in seinen eigenen Reihen hat.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler zeigt sich von den "Fohlen" begeistert. Die Hartnäckigkeit von den Verantwortlichen rund um Max Eberl hat sich ausgezahlt. "Ihre Art hat mir vom ersten Moment an ein gutes Gefühl gegeben", teilte der Franzose gegenüber der "Sport Bild" mit. Über zwei Jahre scoutete der Bundesligist Koné, der dementsprechend schon länger den Verein verfolgt.

Mittlerweile spielt der 20-Jährige selbst eine große Rolle im Gladbach-Spiel und durfte auch schon sein erstes Tor bejubeln. Beim furiosen 5:0-Heimsieg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern erzielte Koné den Treffer zum 1:0. "Es hat einfach alles gepasst", schwärmte der Mittelfeldspieler und freute sich über den Sieg gegen diesen "internationalen Top-Klub mit so großen Spielern wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka".

Doch es war ein anderer Bayern-Profi, der Koné als bislang einziger Spieler der Bundesliga "wirklich verblüfft" hat: Leroy Sané. "Er kann alles, ist blitzschnell, technisch stark, hat einen tollen Schuss, trifft – von ihm bin ich beeindruckt", betonte Koné weiter.

Koné: Mbappé dient als Vorbild

Ein weiterer Spieler, von dem der Mittelfeldspieler schwärmt, ist Kylian Mbappé. Der PSG-Star ist genauso wie Koné in einem Banlieu in Paris aufgewachsen. Der Gladbach-Profi musste einige Hürden überwinden, um Bildung und Fußball unter einen Hut zu bekommen. Mbappé könne für all jene, die unter ähnlichen Bedingungen aufwachsen müssen, als Vorbild dienen.

"Er ist ein tolles Beispiel, besonders für die Kinder und Jugendlichen in den Banlieus, wie mich damals. Diesem Beispiel sollten junge Spieler folgen", fügte er an.