Vertragsauflösung: Frankfurt bei Younes im Wartestand

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Amin Younes (l.) wird Eintracht Frankfurt wohl zeitnah verlassen

Amin Younes spielt bei Eintracht Frankfurt seit geraumer Zeit keine Rolle mehr. Die Trennung zwischen dem offensiven Mittelfeldspieler und den Hessen rückt immer näher.

Der "kicker" hat nun einen Bericht der "Frankfurter Rundschau" bestätigt, nachdem die Eintracht an einer Vertragsauflösung von Amin Younes arbeitet. Der 28-Jährige wurde in Folge eines geplatzten Wechsels im vergangenen Sommer suspendiert und steht seither auf der Streichliste.

Younes ist offiziell noch bis zum Saisonende von SSC Neapel an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Dem Bericht der Zeitung zufolge dürfte der italienische Erstligist einer vorzeitigen Auflösung zustimmen. Younes bevorzugtes Ziel soll die arabische Halbinsel sein.

Wann genau bei Younes Vollzug gemeldet wird, sagen jedoch weder "FR" noch "kicker". Sportvorstand Markus Krösche wollte sich bislang nicht äußern. In Frankfurt wartet man offenbar auf den gehobenen Daumen des aufnehmenden Klubs.

Younes bei Eintracht Frankfurt suspendiert

Bereits vor einigen Monaten liebäugelte der Spielmacher mit einem Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al-Shabab, doch ein Wechsel platzte. Auch mit dem türkischen Erstligisten Sivasspor konnte sich Younes nicht einigen. Eintracht Frankfurt fand für den Offensivspieler anschließend keine Verwendung mehr und sprach eine Suspendierung aus. Einzig bei der Erstrundenniederlage im DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim (0:2) wirkte der Confederations-Cup-Sieger von 2017 noch mit.

Dabei gehörte Younes in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal und spielte sich im Frühjahr 2021 sogar wieder bis in die deutsche Nationalmannschaft hoch. Zu einer Nominierung für die Europameisterschaft kam es aber nicht.

Der gebürtige Düsseldorfer kann in seiner Karriere bislang auf 52 Einsätze in der Fußball-Bundesliga zurückblicken. Sein Debüt feierte Younes einst im Trikot von Borussia Mönchengladbach, bevor er 2014 auf Leihbasis in die Zweitklassigkeit zum 1. FC Kaiserslautern weiterzog.

Bei Ajax Amsterdam gelang dem Mittelfeldspieler letztlich sein Durchbruch. Im Sommer 2018 wechselte Younes dann nach Neapel, ehe er zwei Jahre später letztlich bei Eintracht Frankfurt landete.