Frankfurts Borré nutzt "GameReady"-Therapie

Rafael Borré heute vor Saisonbeginn bei Eintracht Frankfurt an

Zuletzt machte Rafael Borré mit einem Doppelpack gegen den BVB auf sich aufmerksam. Nun hat der neue Stürmer von Eintracht Frankfurt verraten, mit welchen Tricks er die Strapazen der letzten Monate wegsteckt.

Rafael Borré wechselte im Sommer von River Plate zu Eintracht Frankfurt. Mit sechs Toren und vier Vorlagen ist der Kolumbianer bislang auf Kurs. Zuletzt traf er bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund doppelt für seine neuen Farben. Um in der Rückrunde weitere Tore hinzuzufügen, verzichtete der kolumbianische Nationalspieler in der kurzen Weihnachtspause extra auf eine Langstreckenreise in die Heimat.

Denn mit vielen Flugkilometern hat Borré so seine Erfahrungen. Wie "Sport Bild" vorrechnet legte der Angreifer allein bei den drei Länderspielreisen zwischen September und November über 77.000 Kilometer im Flugzeug zurück.

"Glauben Sie mir, das war die größte Herausforderung der Hinrunde. Mit diesen Reisestrapazen klarzukommen hat mir am meisten Schwierigkeiten bereitet", sagte Borré der Fachzeitschrift. Allerdings hat sich der Frankfurt-Stürmer auch Mittel und Wege überlegt, um die Strapazen abzumildern.

Borré: So bin ich frisch für die Spiele von Eintracht Frankfurt

So setzt er laut dem Bericht auf die so genannte "GameReady"-Therapie. Heißt: Auf Reisen schnallt sich der 26-Jährige Kältemanschetten um die Muskeln, um schnell zu regenerieren. Auch Wärme-Kälte-Bäder sind so oft es geht angesagt. "So baue ich den Jetlag ab", verriet der 14-fache kolumbianische Nationalspieler (ein Treffer).

"Die Regenerationszeit zu Hause hilft mir, um direkt das nächste Spiel angehen zu können und um dort frisch zu sein", so Borré weiter, der bis 2025 bei der Eintracht unterschrieb und sich als Glücksgriff erwies.

Neben den besagten zehn Scorer-Punkten in der Bundesliga machte Borré sich auch als nimmermüder Läufer seines Teams einen Namen. 1290 intensive Läufe und 509 Sprints sind Spitzenwerte bei den Frankfurtern.