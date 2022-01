Quartett beim BVB befördert

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Gürpüz und Kamara machen den nächsten Schritt in Richtung Profi-Karriere beim BVB

Der Unterbau von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sorgt in dieser Saison für reichlich gute Stimmung beim Revierklub. Die U19 des BVB ist ungeschlagener Tabellenführer in der Bundesliga West, die U23 konnte sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Nun rückt ein Quartett in die Zweitvertretung, um den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können.

U23-Trainer Enrico Maaßen bekommt Zuwachs aus der U19: Stürmer Bradley Fink sowie die Mittelfeldspieler Göktan Gürpüz, Dennis Lütke-Frie und Abdoulaye Kamara werden nach Angaben des "kicker" befördert. Das Quartett soll fortan regelmäßig beim Drittligisten trainieren und sich die Chancen erarbeiten, um Teil des Spieltagskaders zu sein.

Während der Franzose Kamara, der erst im Sommer von PSG zum BVB wechselte, bereits auf sieben Kurzeinsätze im Team von Enrico Maaßen kommt, ist der Sprung für Fink, Lütke-Frie und Gürpüz gänzlich neu.

Der 18 Jahre alte Gürpüz hatte indes kürzlich schon einen langfristigen Profi-Vertrag unterzeichnet und zählte seinerseits viermal zum Spieltagskader von Cheftrainer Marco Rose.

Weitere BVB-Talente dürfen auf die Chance hoffen

Ein langfristiger Vertrag wartet "Bild" zufolge bald auch schon auf Angreifer Bradley Fink. Der Schweizer überzeugt seit seinem Wechsel im Sommer 2019 aus Luzern bei den Schwarz-Gelben, allein in dieser Saison steht er bei 21 Toren.

Die Beförderung in die zweite Mannschaft bedeutet derweil nicht, dass das Quartett künftig U19-Coach Mike Tullberg fehlen wird. Vielmehr soll ein fließender Austausch herrschen, in dem noch weitere Talente die Möglichkeit auf Einsätze im Profi-Fußball bekommen sollen. Dem "kicker" zufolge sei es daher gut möglich, dass bald noch andere Tullberg-Schützlinge aufrücken.

Neben den guten Leistungen in der U19-Bundesliga West überzeugte seine Auswahl in dieser Saison bislang auch in der Youth League. Dort hat der BVB nach überstandener Gruppenphase in den Playoffs Anfang Februar die Chance aufs Achtelfinale.