Nübel schon bald bei der Nationalmannschaft?

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen

Alexander Nübels Leihe zur AS Monaco verläuft nicht wie gewünscht. Zwar konnte der Keeper seine Leistungen in den vergangenen Wochen stabilisieren, dennoch steht er immer wieder in der Kritik. Monacos Sportdirektor Paul Mitchell traut der Leihgabe des FC Bayern dennoch den zeitnahen Sprung in die Nationalmannschaft zu.

"Ich kenne auch Hansi Flick sehr gut. Ich bin mir sicher, dass er Alex Nübel beobachtet", sagte Mitchell in einem Interview mit "Sky".

Der Sportdirektor wäre nicht überrascht, "wenn Alex in den nächsten Wochen und Monaten in die Nationalmannschaft berufen werden würde - vor allem, wenn er weiter diese Topleistungen zeigt, wie er das zuletzt für Monaco getan hat", ergänzte Mitchell.

Der 40-Jährige schwärmte ohnehin nur in den höchsten Tönen von Nübel: "Die Integration von Alex Nübel hat etwas länger gedauert. Wir haben intensiv mit ihm und dem Trainerteam gesprochen. Zuletzt haben wir ihn in Bestform gesehen, so wie wir ihn von Schalke kennen."

Mitchell ergänzte: "Vor allem in den letzten Monaten haben wir einen Nübel gesehen, der sein Potenzial voll ausgeschöpft hat. Er hat zuletzt überragende Leistungen gezeigt und war sehr dominant. Wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Qualität und seinem Potenzial haben."

"Katastrophal": Harsche Kritik an Alexander Nübel

Zuletzt hatte die "L'Équipe" Nübel noch scharf kritisiert. Laut der französischen Sportzeitung hat das bislang schwache Abschneiden Monacos viel mit der mangelhaften Qualität der Neuzugänge zu tun. Vor allem Nübel habe sich mit schlechten Leistungen negativ hervorgetan.

Die Leihgabe des FC Bayern sei "die größte monegassische Enttäuschung" der Hinrunde gewesen, urteilte das Blatt.

Dass sich Nübel in den letzten Wochen des Jahres steigerte und damit auch zum kleinen Aufschwung der AS beitrug, sei nur deshalb auffällig gewesen, weil er zu Beginn der Saison "katastrophal" agiert habe.