Medien: FC Bayern zieht Tolisso-Kehrtwende in Betracht

Corentin Tolisso wechselte 2017 zum FC Bayern, im Sommer 2022 läuft sein Vertrag aus

Corentin Tolissos Zeit beim FC Bayern könnte zu Ende gehen, sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus. Lange war für die Münchner Verantwortlichen eine Verlängerung kein Thema, nun hat sich der Wind offenbar gedreht.

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am 19. Bundesliga-Spieltag glänzte Corentin Tolisso nicht nur mit seinem Traumtor. Der Franzose zog außerdem die Fäden im zentralen Mittelfeld, trieb zahlreiche Angriffe voran und arbeitete auch defensiv für seine Kollegen mit.

Leistungen wie diese sind wohl vor allem eines: Eigenwerbung für einen neuen Vertrag, so der "kicker". Während die Chefetage des FC Bayern noch vor der kurzen Winterpause im Dezember eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags des 27-Jährigen nicht einmal zur Debatte gestellt haben soll, sei ein Umdenken in den kommenden Wochen und Monaten dem Fachblatt zufolge nun "durchaus möglich".

Einst für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern gewechselt, wolle man zudem einen ablösefreien Abgang eines weiteren Profi vermeiden. Im vergangenen Sommer hatte sich etwa Abwehrchef und Identifikationsfigur David Alaba gegen einen Verbleib in München entschieden, um sich Real Madrid anzuschließen. Ein Szenario, das tunlichst keine Wiederholung finden soll.

Goretzka fehlt dem FC Bayern - Chance für Tolisso

Klar ist auch, dass der FC Bayern seinen Mittelfeldspieler in den kommenden Wochen unbedingt benötigt. Leon Goretzka, neben zahlreichen Verletzungen einer der Gründe, warum Corentin Tolisso in rund viereinhalb Jahren bislang nur auf 65 Bundesliga-Einsätze kommt, fehlt Cheftrainer Julian Nagelsmann weiterhin.

Tolisso dürfte neben Joshua Kimmich in der Schaltzentrale vorerst gesetzt sein und die Chance erhalten, sich erneut ins Rampenlicht zu spielen.

In den vergangenen Wochen wurde der 28-fache Nationalspieler bei zahlreichen Top-Klubs gehandelt. Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid sollen Interesse bekundet haben, auch die AS Roma wurde mit dem Mittelfeldspieler bereits in Verbindung gebracht.