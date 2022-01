Keine "ernsthaften Gespräche" zwischen Bayern und Lewy

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski (l.) ist der Superstar des FC Bayern

Nach seinem Dreierpack beim 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln steht Robert Lewandowski vom FC Bayern schon wieder bei beeindruckenden 23 Toren in 19 Spielen der laufenden Bundesliga-Saison. Kein Wunder also, dass die Personalie viel diskutiert wird - zumal der Vertrag des 33-Jährigen in München im Sommer 2023 endet. In München soll dennoch keine Hektik herrschen.

Dass Robert Lewandowski trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch weit davon entfernt ist, zum alten Eisen zu gehören, dürfte kaum jemand bezweifeln. Der Weltfußballer habe "einen Body wie ein 20-Jähriger", schwärmte Coach Julian Nagelsmann nach der Gala in Köln. Sein Top-Torjäger lebe "diesen Beruf".

Den lobenden Worten zum Trotz ist fraglich, wie lange Lewandowski seine Leistungen noch auf den Rasen bringen kann. Klar ist: Auf absehbare Zeit muss sich der FC Bayern mit einem Nachfolger für den polnischen Nationalspieler beschäftigen. Ein Umstand, der auch ein Grund dafür sein dürfte, dass man an der Säbener Straße im Vertragspoker auf Zeit spielt.

Kahn wirbt für Verbleib von Lewandowski beim FC Bayern

"Ernsthafte Gespräche" zwischen Lewandowski, dessen Berater Pini Zahavi und dem Bossen des FC Bayern sollen zumindest weiterhin nicht stattgefunden haben. Das berichtet "Sport1".

Der Knackpunkt möglicher Verhandlungen, das ließen Medienberichte in den vergangenen Monaten immer wieder durchblicken, soll die Vertragslaufzeit des Routiniers sein. Lewandowski will seine starken Leistungen demnach mit einem Vertrag über mehrere Jahre gewürdigt sehen, der FC Bayern soll noch zögern. Zumal Lewandowski zu Beginn der Saison 2023/24, also der ersten Spielzeit nach dem Ende seines derzeitigen Arbeitspapiers, bereits seinen 35. Geburtstag feiert.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn zuletzt eindeutig für einen Verbleib warb. "Wenn Robert solche Leistung bringt, wie er jetzt bringt, dann kann einem doch nichts Besseres passieren als so einen Spieler langfristig bei sich zu haben", erklärte Kahn bei "Sky90". Der Angreifer könne "noch einige Jahre auf dem Niveau Fußball spielen".