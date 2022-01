Ginter-Zoff "zerreißt" die Gladbacher Mannschaft

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Der Zoff um Matthias Ginter schlägt weiter hohe Wellen - auch im Team von Gladbach

Die Ausbootung von Matthias Ginter bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen schlägt weiter hohe Wellen. Auch in der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach spielt der Zoff rund um den Nationalspieler eine große Rolle.

Laut der "Sport Bild" ist das Gladbacher Team wegen der Personalie Ginter "zerrissen". Ein Teil der Mannschaft könne nicht nachvollziehen, dass der Abwehrchef bei der Pleite gegen die Werkself nicht zum Einsatz kam.

Andere Spieler hingehen können die Entscheidung von Trainer Adi Hütter verstehen - zumal in der Kabine Enttäuschung darüber herrsche, dass Ginter seinen Abschied nicht persönlich mitgeteilt hat.

Ginter, der zuvor stets gesetzt war, schmorte nach seiner Wechselankündigung gegen Bayer 90 Minuten auf der Bank und sah seine Vertreter reihenweise patzen. Neuzugang Marvin Friedrich verursachte wie auch der eingewechselte Jordan Beyer einen Elfmeter, Tony Jantschke ließ Robert Andrich beim Führungstor der Gäste (51.) entwischen.

Mitspieler sollen über Ginter gelacht haben

Bei der Einwechslung Beyers sollen laut der "Sport Bild" sogar einige Spieler über Ginter beziehungsweise Hütters Entscheidung gelacht sowie "überrascht und verdutzt" reagiert haben.

Auch Ginter habe nach dem Spiel "verwundert" reagiert, als Hütter den Bankplatz des Nationalspielers mit dem Leistungsprinzip erklärte.

Die Botschaft, die Gladbach damit an den 28-Jährigen sendete, ist klar. Ginter soll den Klub noch in der Winterpause verlassen, damit zumindest noch eine kleine Ablöse in die durch die Corona-Pandemie nicht gerade üppig gefüllten Kassen fließt.

Ginter ablösefrei zu Inter oder Atlético?

Ein zeitnaher Wechsel ist allerdings unwahrscheinlich, da Ginter dem Bericht zufolge zuvor keine Signale erhalten hat, er solle sich bereits jetzt nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

Der gebürtige Freiburger soll ohnehin mehr auf einen Gladbach-Abschied erst nach Saisonende pochen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben für einen ablösefreien Sommer-Wechsel gleich zwei aktuelle Landesmeister bei Ginter angeklopft.

Sowohl Inter Mailand aus Italien als auch Atlético Madrid aus Spanien haben den Abwehrspieler auf dem Zettel, hoffen auf ein Transfer-Schnäppchen zur kommenden Saison.