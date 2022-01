Winter- statt Sommer-Deal? Muani vor Wechsel zur Eintracht

Aurelien Morissard via www.imago-images.de

Randal Kolo Muani steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Der Flirt zwischen Eintracht Frankfurt und Randal Kolo Muani vom FC Nantes geht auf die Zielgeraden. Der 23-jährige Angreifer soll bei der SGE anheuern, allein die medizinische Untersuchung steht angeblich noch aus.

Dass Eintracht Frankfurt Interesse an Randal Kolo Muani hat, dürfte kaum noch jemanden überraschen. Hartnäckige Gerüchte schossen bereits im Sommer 2021 ins Kraut, ein Wechsel soll allerdings an der Ablöseforderung des FC Nantes gescheitert sein.

Nach Angaben von "Sky" geht der Deal nun in den kommenden Tagen über die Bühne. Der "kicker" hatte indes zuletzt vermeldet, dass ein ablösefreier Transfer zum Saisonende vereinbart wird.

So oder so soll der Offensivspieler nun den Medizincheck absolvieren. Dem Fachmagazin zufolge könnte der Deal nur noch scheitern, wenn etwas "Unvorhersehbares" geschieht. Der angedachte Termin am Montag fiel laut "Sky" jedoch ins Wasser, da Muani vom FC Nantes nicht freigestellt wurde.

Die Untersuchung soll aber demnächst stattfinden können, da sich beide Klubs geeinigt haben, heißt es. Bis zum Ende der Transferphase am 31. Januar bleiben noch einige Tage Zeit, um den Deal in trockene Tücher zu bringen.

Eintracht Frankfurt bekommt physisch starken Angreifer

Kolo Muani verkörpert den physisch starken Stürmertypen, der der Eintracht aktuell noch fehlt. Zudem ist der ehemalige Juniorennationalspieler flexibel einsetzbar und kann neben im Sturmzentrum, auf beiden offensiven Flügeln sowie als hängende Spitze agieren.

Für Nantes erzielte Kolo Muani 17 Tore und zwölf Vorlagen in 67 Pflichtspielen. Allein 2021/22 kommt er auf sieben Treffer und drei Assists in 21 Partien.

In der Mainmetropole besteht Handlungsbedarf, da mit Sam Lammers und Jens Petter Hauge zwei Stürmer im Kader stehen, deren Leihverträge im Sommer 2022 auslaufen. Ob es zu einem Verbleib kommt, steht noch nicht fest.