Ehemaliger Bayern-Stürmer vor Deutschland-Rückkehr

Kwasi Wriedt (M.) trainierte immer wieder bei den Profis des FC Bayern mit

Einst wechselte Kwasi Wriedt vom VfL Osnabrück zum FC Bayern, um die zweite Mannschaft des Rekordmeisters aus der Regionalliga in die 3. Liga zu schießen. Dabei stellte sich der Deutsch-Ghanaer so gut an, dass er mehrfach für die Profis der Münchner randurfte. Im Sommer 2020 trennten sich die Wege schließlich, der Angreifer wagte ein erstes Auslands-Abenteuer in den Niederlanden. Nur rund 18 Monate später steht nun seine Rückkehr nach Deutschland bevor.

Die Heimat ruft: Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel zu Willem II aus dem niederländischen Tilburg will Kwasi Wriedt offenbar einen weiteren Anlauf im deutschen Profi-Fußball starten.

Obwohl sein Vertrag beim Klub aus der Eredivisie noch bis Ende Juni 2023 gültig ist, zieht es den Mittelstürmer in die Nähe seiner Geburtsstadt Hamburg: Laut "Transfermarkt" unterschreibt der 27-Jährige in Kürze beim Zweitligisten Holstein Kiel. Noch am Donnerstag sollen demnach "die letzten Formalitäten erledigt werden".

Zuvor war in holländischen Medien bereits über den bevorstehenden Abschied des ghanaischen Nationalspielers berichtet worden.

"Otschi" Wriedt bei Willem II zuletzt nicht mehr gesetzt

In den vergangenen Monaten war Wriedts sportlicher Stellenwert bei Willem II gesunken. Während das Team immer tiefer in die Krise schlitterte, verlor der Offensivmann seinen Stammplatz. Die Folge: Beide Seiten streben eine sofortige Trennung an.

Dabei konnte sich die Quote des wuchtigen Neuners durchaus sehen lassen: In 42 Eredivisie-Einsätzen traf Wriedt zwölf Mal und bereitete vier weitere Tore vor. Dennoch wurde es keine Liebesbeziehung.

In Kiel erhält Wriedt, der von den Bayern-Kollegen und den Fans ob seines Zweitnamens Okyere stets liebevoll "Otschi" gerufen wurde, offenbar eine neue Chance, sich in Deutschland zu beweisen. Bei den Störchen schließt er wiederum eine wichtige Baustelle in der Personalplanung für die Rückserie.