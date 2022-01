Hannover 96 gibt neuen Namensgeber fürs Stadion bekannt

FIRO/FIRO/SID/

Neuer Stadionname für die Arena von Hannover 96

In Massivhausanbieter (Heinz von Heiden) hat vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 bis 2027 die Namensrechte an der WM-Arena am Maschsee erworben. Dies gab 96-Geschäftsführer Martin Kind am Donnerstag bekannt. Über die finanziellen Modalitäten wurde nichts bekannt.

Das Unternehmen aus Isernhagen vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt tritt damit die Nachfolge einer Hannoveraner Versicherungsgruppe (HDI) an. Das Stadion bietet aktuell 49.200 Zuschauern Platz und wurde 1954 unter dem Namen "Niedersachsenstadion" eröffnet.