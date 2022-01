Gladbach bezüglich Eberl-Nachfolger "vollkommen offen"

Revierfoto via www.imago-images.de

Gladbach-Präsident Rolf Königs (r.) äußerte sich zur Suche nach einem Eberl-Nachfolger

Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach nach insgesamt 23 Jahren. Noch haben die Fohlen keinen Nachfolger für den langjährigen Manager gefunden, wie Vereinspräsident Rolf Königs am Freitagnachmittag erklärte.

Mit dem Abschied von Max Eberl endet bei Borussia Mönchengladbach eine Ära. Über 20 Jahre lang war der 48-Jährige am Niederrhein als Spieler, Nachwuchskoordinator und Sportdirektor aktiv. Aufgrund von psychischer Erschöpfung verlässt Eberl aber nun den Traditionsklub.

"Das Ganze ist natürlich von gestern Nachmittag noch ganz frisch", sagte Gladbachs Präsident Rolf Königs auf der Pressekonferenz am Freitag. Gleichzeitig kündigte der Funktionär an, dass ein Nachfolger möglichst schnell präsentiert werden soll. "Wir werden uns nicht viel Zeit geben", so Königs.

Ein konkretes Anforderungsprofil hat Gladbach offenbar nicht. "Wir sind da vollkommen offen. Natürlich wäre Bundesliga-Erfahrung gut, aber wir sind da offen", erklärte der 80-Jährige die Suche nach einem neuen Manager: "Wir stehen ganz am Anfang dieses Prozesses. Er soll sachlich, fachlich und charakterlich gut zu uns passen. Das steht für uns obenan."

"Wir haben versucht, ihn zu überreden"

Wie Vize-Präsident Rainer Bonhof verriet, wusste Gladbach seit vergangenem Oktober von der Möglichkeit, dass Eberl zurücktreten könnte. "Wir haben versucht, ihn zu überreden noch weiterzumachen. Aber aufgrund der gesundheitlichen Situation von Max war das nicht möglich", sagte die Vereinslegende.

Die Suche nach einem passenden Nachfolger dürfte sich jedenfalls schwierig gestalten. Eberl hatte die Geschicke bei der Borussia seit 2008 als Sportdirektor geleitet. In dieser Zeit gelang es dem Manager, Gladbach wieder fest in der Bundesliga zu etablieren und bis in die Champions League zu führen.