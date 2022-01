Leihspieler Pieringer äußert klaren Schalke-Wunsch

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Schalkes Marvin Pieringer (Nr. 21) traf zuletzt sehenswert per Seitfallzieher gegen den 1. FC Köln im Testspiel

Den bisher fünf Startelf-Einsätzen in der 2. Bundesliga für den FC Schalke 04 stehen zwölf Einwechslungen gegenüber: Marvin Pieringer ist der Top-Joker bei Königsblau, markierte in seiner ersten Schalke-Saison bislang zwei Treffer. In der Rückrunde will der Stürmer noch wichtiger für S04 werden, wie er jetzt betonte.

"In den vergangenen Wochen hat es sich für mich persönlich gut entwickelt – da helfen natürlich auch Tore weiter. Jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht", meinte der 22-Jährige im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Sollte es dem in Bad Urach geborenen Profi gelingen und er es auf noch mehr Einsatzminuten für Königsblau bringen, hofft er gleichzeitig auch auf einen Verbleib über den Sommer hinaus. Dann endet nämlich das bisherige Ausleih-Geschäft mit Pieringer, der anschließend noch ein Jahr lang beim SC Freiburg unter Vertrag steht.

Beim Breisgau-Klub spielte er bisher in der zweiten Mannschaft, als diese noch in der Regionalliga Südwest unterwegs war. Der Durchbruch in der Bundesliga blieb dem Offensivmann bis dato noch verwehrt.

"Ich fühle mich hier extrem wohl und hoffe, noch eine Weile auf Schalke spielen zu können", machte Pieringer keinen Hehl daraus, auch nach der Saison 2021/2022 gerne weiter für S04 auflaufen würde.

Bundesliga-Aufstieg mit dem FC Schalke als "großer Traum"

Dass die Gelsenkirchener unbedingt zurück in die Erstklassigkeit kehren wollen, steht für den gebürtigen Metzinger ebenfalls fest: "Für mich persönlich ist der Aufstieg das klare Ziel. Ich will in der nächsten Saison unbedingt in der Bundesliga spielen. Das ist mein großer Traum."

Bis dahin soll die Aufholjagd in der zweiten Liga fortgesetzt werden. Vor dem 21. Spieltag rangieren die Knappen auf dem vierten Tabellenplatz, mit drei Zählern Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg weiter. Nach der bitteren 1:4-Schlappe in der Hinrunde brennen die Schalker dabei auf Wiedergutmachung: "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Die klare Niederlage aus dem Hinspiel motiviert uns zusätzlich. Wir wollen zeigen, dass wir es besser können", erklärte Angreifer Pieringer dazu.