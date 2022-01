Medien: Hamburger SV heiß auf PSG-Juwel

Martin Rickett via www.imago-images.de

Djeidi Gassama stand beim HSV auf dem Zettel

Djeidi Gassama gilt als eines der vielversprechendsten Talente beim französischen Elite-Klub Paris Saint-Germain. Das ist auch dem Hamburger SV nicht verborgen geblieben, der den Teenager nur allzu gerne in diesem Winter ausgeliehen hätte. Ein Wechsel hat sich aber jetzt wohl zerschlagen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtete, war der deutsche Zweitligist einer von mehreren Vereinen, der bereits direkten Kontakt mit dem 18-jährigen Juwel aufgenommen hatte. Neben dem HSV sollen auch noch die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League und der FC Basel aus der Schweizer Super League an Gassama dran gewesen sein.

Die Hamburger strebten bis zuletzt demnach ein Leihgeschäft mit Paris Saint-Germain an. Außerdem wollten sich die Rothosen eine Kaufoption im kommenden Sommer für den Flügelstürmer sichern.

Nach Informationen des Portals hat sich der Spitzenklub des französischen Fußball nun aber entschieden, seinen Youngster nicht abzugeben. Alle Interessenten sollen eine Absage erhalten haben und Gassama weiterhin im Verein bleiben.

Gassama wartet noch auf Debüt mit Messi und Co.

Auf sein Debüt für die Pariser Profis an der Seite der Weltstars Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Co. wartet der Rechtsfuß zwar noch. Allerdings sorgte er mit der A-Jugend in der UEFA Youth League in der Hinrunde für Furore. Dort gelangen ihm in sechs Partien stolze fünf Tore.

Unter anderem wirkte Gassama in beiden Youth-League-Duellen mit RB Leipzig mit. Beim 4:1 der Pariser bei den Sachsen traf er dabei im November doppelt für seine Farben.

Auch in der französischen A-Jugend-Meisterschaft liefert das Top-Talent in der laufenden Saison herausragend ab und erzielte zwölf Tore in 16 Begegnungen. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Nachdem PSG das Juwel nun nicht ziehen lassen wollte, ist von einer baldigen Unterschrift unter einen neuen Kontrakt auszugehen.