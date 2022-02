FC Bayern verleiht weiteres Talent ins Ausland

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Liu Shaoziyang wechselte im Dezember erst zum FC Bayern

Erst im letzten Dezember hatte der FC Bayern mit Liu Shaoziyang ein vielversprechendes Torhüter-Talent verpflichtet. Der 18-Jährige kam von Wuhan Three Towns aus China und unterschrieb bei den Münchnern langfristig bis 2025. Am Dienstag gaben die Bayern bekannt, den Youngster zunächst nach Österreich zu verleihen.

Wie der Rekordmeister mitteilte, schließt sich Shaoziyang die nächsten eineinhalb Jahre dem österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt an.

"Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren", wurde der Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer, auf der Vereinshomepage des FC Bayern zitiert.

Das chinesische Torhüter-Talent ist dabei nicht der einzige Bayern-Nachwuchsspieler, der in Klagenfurt Spielpraxis sammeln soll. Auch der 21-jährige Stürmer Timossi Andersson steht schon bei SK Austria unter Vertrag und ist ein Leihspieler aus München.

Gärtner: "FC Bayern eine der Top-Adressen im Weltfußball"

Klagenfurts Geschäftsführer Harald Gärtner äußerte sich ebenfalls positiv zu der Personalie und bezeichnete Liu Shaoziyang als "sehr talentierten Burschen, der uns viel Freude bereiten wird".

Gärtner bedankte sich explizit für die Kooperation mit dem FC Bayern, die zuletzt weiter intensiviert wurde: "Der FC Bayern ist eine der Top-Adressen im Weltfußball. Es macht uns sehr stolz, dass die Verantwortlichen in München [...] uns Nachwuchsspieler anvertrauen, in denen sie großes Potenzial sehen."

In der österreichischen Bundesliga rangiert der SK Austria Klagenfurt derzeit auf dem vierten Platz und macht sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz hinter dem souveränen Tabellenführer und Serienmeister RB Salzburg.

Aus dem Kader des FC Bayern II wurde am Deadline Day auch schon Abwehrspieler Bright Arrey-Mbi verliehen. Der Youngster schloss sich dem 1. FC Köln an.