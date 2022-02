Transfercoup! Gladbach verpflichtet ManUnited-Talent

Martin Rickett via www.imago-images.de

Dillon Hoogewerf wechselt nach Gladbach

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vermeldete zum Ende der Transferperiode noch einen echten Coup. Wie die Gladbacher am Dienstag offiziell bestätigten, ist ihnen die Verpflichtung des niederländischen Junioren-Nationalspielers Dillon Hoogewerf gelungen.

Das 18-jährige Sturmjuwel wechselt von Manchester United an den Niederrhein. Für die Red Devils lief Hoogewerf zuletzt vor allem in der U23-Mannschaft auf und spielte zudem mit der A-Jugend in der UEFA Youth League.

Borussia hat Dillon Hoogewerf verpflichtet. Der 18 Jahre alte Angreifer wechselt von @ManUtd zur U23 der Fohlen. — Borussia (@borussia) 1. Februar 2022

"Dillon Hoogewerf ist ein Top-Talent. Er ist ein unglaublich schneller, trickreicher Spieler, der als Flügelstürmer aber auch hinter der Spitze agieren kann", meinte Roland Virkus, der Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums, begeistert am Dienstag auf der Vereinshomepage der Fohlen.

"Wir freuen uns, dass sich Dillon für Borussia und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat", fügte der NLZ-Boss der Borussia hinzu.

Hoogewerf wechselte im Sommer 2019 auf die Insel, nachdem er zuvor seine fußballerische Ausbildung beim FC Almere und Ajax Amsterdam erfuhr.

Hoogewerf zunächst in der Gladbacher U23 eingeplant

Er gilt als eines der größten Offensiv-Talente des niederländischen Fußballs und bestritt in den letzten vier Jahren schon zahlreiche Länderspiele in verschiedenen Junioren-Auswahlmannschaften der Elftal.

In Gladbach soll Hoogewerf zunächst in der U23-Mannschaft zum Einsatz kommen, die in der Regionalliga West auf Punktejagd geht. Die Gladbacher Bundesliga-Reserve rangiert in der viertklassigen Liga aktuell auf dem zehnten Rang, wird dabei vom einstigen Nachwuchstrainer des FC Bayern Heiko Vogel gecoacht.

Hier soll der Youngster seine ersten Gehversuche in Deutschland bestreiten, ehe er sich im Lizenzspieler-Kader der Borussia aufdrängen will.

Über die genaue Vertragslaufzeit des Teenagers machte Borussia Mönchengladbach zunächst keine Angaben.