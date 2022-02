Gehaltsforderung von Antonio Rüdiger enthüllt

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Will sich der FC Bayern Antonio Rüdiger leisten?

Der Abschied von Antonio Rüdiger vom FC Chelsea rückt immer näher. Auch in den jüngsten Gesprächen gab es zwischen den Parteien keine Einigung. Dabei haben die Blues ihr Angebot nochmals erhöht. Die Summe, die der deutsche Nationalspieler fordert, könnte letztlich auch für den FC Bayern zu hoch sein.

Der deutsche Rekordmeister aus München gilt neben Real Madrid, dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain als der Verein, der die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Antonio Rüdiger hat. Dass der Innenverteidiger im Sommer auf den Markt kommt, wird nach der letzten Verhandlungsrunde mit dem FC Chelsea immer wahrscheinlicher.

Zwar haben die Blues ihr Angebot an Rüdiger abermals erhöht, doch selbst diese Offerte ist dem 28-Jährigen angeblich nicht gut genug. Das Portal "The Athletic" will die Zahlen kennen, die aktuell im Raum stehen.

Demnach kassiert Rüdiger in London derzeit ein Wochengehalt in Höhe von 100.000 Euro. Der FC Chelsea wäre bereit, sein Angebot auf 160.000 Euro pro Woche zu erhöhen. Nur verlangt der Innenverteidiger dem Bericht zufolge rund 260.000 Euro pro Woche. Das ist den Blues zu viel.

Ist Rüdiger dem FC Bayern zu teuer?

Da auch der FC Bayern wohl nicht bereit sein wird, Rüdiger ein Jahresgehalt in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro zu zahlen, wird der Kreis der möglichen Abnehmer für Rüdiger immer kleiner.

Auch mit den Vertretern von Real Madrid und Paris Saint-Germain soll der ehemalige Stuttgarter schon Gespräche geführt haben. Bereits im Januar berichteten spanische Medien auch hier von konkreten Angeboten. Die Offerte der Franzosen soll dabei über der des spanischen Rekordmeisters gelegen haben.

Mit dem FC Barcelona rechnet sich ein weiterer namhafter Klub Chancen auf Rüdigers Unterschrift aus. Wie die Katalanen den deutschen Nationalspieler finanzieren wollen, ist allerdings nicht klar.