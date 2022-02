Matthäus bewertet Süle-Wechsel vom FC Bayern zum BVB

H. Langer via www.imago-images.de

Lothar Matthäus äußerte sich zum Transfercoup des BVB

Mit der offiziellen Meldung der Verpflichtung von Nationalspieler Niklas Süle hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montagnachmittag für einen Paukenschlag gesorgt. Während der BVB den Wechsel des Innenverteidigers zur kommenden Saison bereits als fix meldete, war bis zum Abend vom FC Bayern noch gar nichts zu der Causa zu vernehmen. Der langjährige Münchner Lothar Matthäus hat den Schwarz-Gelben am Montag derweil zum Transfercoup gratuliert.

"Ein super Transfer. Einen der besten deutschen Innenverteidiger ablösefrei vom FC Bayern wegzulotsen, ist großartig für Borussia Dortmund", schrieb der 60-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Süle wird im kommenden Sommer nach fünf Jahren beim deutschen Rekordmeister Abschied aus München nehmen und sich dem BVB anschließen, wo er auf erneut auf seinen ehemaligen Teamkollegen Mats Hummels treffen wird.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet.



Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus.



👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Februar 2022

TV-Experte Matthäus erklärte, warum die Verpflichtung des deutschen A-Nationalspielers aus BVB-Sicht ein absoluter Gewinn ist: "Süle weiß, wie man Titel gewinnt. Er bringt Erfahrung, Qualität und nach seinem Weggang von Bayern mit Sicherheit eine Menge Motivation mit. Er wird die schwache Dortmunder Defensiv-Zentrale stabilisieren und sie auf ein höheres Niveau heben."

Bevor sein Abschied vom FC Bayern bekannt wurde, hatten sich der Klub und der Spieler nicht auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages einigen können. Der Konkurrent aus dem Ruhrgebiet ergriff in den vergangenen Tagen dann die Gelegenheit und machte den Deal mit dem Defensivmann zuletzt endgültig klar.

BVB für Süle ein "fantastischer Verein"

Für Rekordnationalspieler Matthäus steht fest, dass Süle beim BVB direkt zu einem Leistungsträger aufsteigen kann: "Für den Spieler ist es sportlich ein Rückschritt, weil es auch mit Süle schwer wird für den BVB, Titel zu holen. Aber wenn er sich in München nicht mehr wohlgefühlt hat und gerne in der Bundesliga bleiben wollte, hat er in Dortmund natürlich auch einen fantastischen Verein mit überragenden Fans."

Matthäus ging aber sogar noch weiter: Laut dem "Sky"-Experten könnte der 26-Jährige "vielleicht ja das Puzzleteil sein, das der Nummer zwei in Deutschland gefehlt hat um in der nächsten Siason ganz oben zu landen".