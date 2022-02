Nagelsmann in Sorge: Rüdiger-Transfer nach München geplatzt

Ashley Western via www.imago-images.de

Antonio Rüdiger wird wohl nicht zum FC Bayern München wechseln

Nationalspieler Antonio Rüdiger wird beim FC Bayern nicht das Erbe des zum BVB gewechselten Niklas Süle antreten. Eine Verpflichtung des Chelsea-Profis ist der "Sport Bild" zufolge kein Thema mehr. Und auch bei anderen Kandidaten ist Stand jetzt keine Lösung in Sicht. Bei Trainer Julian Nagelsmann sollen angesichts dessen die Sorgen wachsen.

Lange wurde Antonio Rüdiger als möglicher Nachfolger von Niklas Süle beim FC Bayern gehandelt, doch die "Sport Bild" will nun erfahren haben, dass sich dieses Thema endgültig erledigt hat. Demnach ist eine Verpflichtung des Chelsea-Profis in München Stand jetzt ausgeschlossen.

Scheitern wird der Transfer dem Bericht zufolge aus zwei Gründen. Erstens verlangt Rüdiger schlicht und ergreifend zu viel Geld.

"The Athletic" enthülle in dieser Woche, dass Chelsea dem Nationalspieler ein Wochengehalt von 160.000 Euro geboten hat. Der 28-Jährige verlangt im Gegenzug für seine Unterschrift aber angeblich 260.000 Euro pro Woche, also rund 12,5 Millionen Euro jährlich. Das wollen weder die Blues noch die Münchner zahlen.

Der zweite Grund: Offenbar verspürt Rüdiger keine große Lust, an die Isar zu wechseln. Den Nationalspieler zieht es eher nach Spanien oder Frankreich, wo es mit Real Madrid und PSG zwei zahlungskräftige Interessenten geben soll. Auch ein Wechsel innerhalb der Premier League ist noch möglich, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Besorgt der FC Bayern Nagelsmann nur eine "B-Lösung"?

Mit Andreas Christensen hat der FC Bayern übereinstimmenden Berichten zufolge bereits einen weiteren Kandidaten auserkoren. Nur ist das Geld auch beim Dänen ein Problem, denn angeblich verlangt auch er ein Salär, das jenseits der zehn Millionen Euro liegt. Ob die Münchner ihm das zahlen wollen, ist nicht klar.

Angesichts dieser durchaus prekären Situation sollen bei Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die kommende Saison die Zweifel wachsen. "Sport Bild" behauptet, Nagelsmann fürchtet, dass er von den Bossen am Ende nur eine Ersatzlösung präsentiert bekommt. Und das würde nur bedingt zu seinen Ansprüchen und Ambitionen passen.