Bundesliga-Rückkehr ist Avdijajs "großes Ziel"

GEPA pictures/ Armin Rauthner via www.imago-images

Spielt seit letztem Sommer in Österreich: Donis Avdijaj

Beim FC Schalke 04 wurde Donis Avdijaj einst mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von fast 50 Millionen Euro ausgestattet. So groß war die Sorge, dass Top-Klubs das damalige Juwel unter Wert kaufen könnten. Acht Jahre später spielt der Kosovare jedoch nicht für Real Madrid oder Manchester United, sondern für den TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga.

Der große Durchbruch blieb dem Gelsenkirchener Eigengewächs bislang verwehrt. Über Stationen in den Niederlanden, der Türkei, Schottland und zuletzt auf Zypern heuerte Avdijaj im letzten Sommer zum zweiten Mal in Österreich an. 2015 noch bei Sturm Graz, nun beim TSV Hartberg.

In der Steiermark zählt der 25-Jährige zum Stammpersonal, erzielte in zehn Spielen drei Tore und lieferte einen weiteren Assist. In der Bundesliga kämpft Hartberg noch um die Meisterschaftsrunde, im Pokal gelang zuletzt der Einzug ins Halbfinale.

Avdijaj peilt ersten Titel seiner Karriere an

"Wir wollen den Schwung mitnehmen und natürlich ins Finale kommen. Klar ist, dass wir den Cup letztendlich gewinnen möchten", erklärte der Offensivspieler im Interview mit dem "kicker". Für Avdijaj wäre es der erste Titel seiner Karriere.

Es scheint möglich, dass in Avdijajs turbulente Laufbahn erstmals seit langer Zeit etwas Ruhe einkehrt. Er merke im Hartberger Umfeld "menschlich eine enorme Entwicklung. Ich bin jetzt reifer und eine Person, die verschiedene Dinge viel besser einordnen kann."

Auch mit seinen sportlichen Leistungen ist der Mittelfeldspieler zufrieden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der einstige Problem-Spieler sein Umfeld komplett umkrempelte. "Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Berater und einen neuen Athletiktrainer. Diese Jungs sind das Beste, das mir passieren konnte", erklärte er.

Rückkehr zu Schalke 04? Avdijaj lässt es offen

"Fixe Schlafenszeiten, Regenerationsphasen und der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln" gehören jetzt zur Routine des Ex-Schalkers, der früher von einem Eklat in den nächsten gestolpert war.

Seine disziplinarischen Verfehlungen hat der 25-Jährige wohl abgelegt - und sein "großes Ziel" weiter und wieder fest im Blick. "Langfristig möchte ich in die deutsche Bundesliga zurückkehren", gab Avdijaj unumwunden zu: "Ich traue mir diesen Schritt zu."

Ob er sich konkret eine Rückkehr zum FC Schalke vorstellen könne, ließ der Rechtsfuß offen. Dennoch: "Ich würde mir natürlich wünschen, dass Schalke den Aufstieg schafft."