Medien: Klopp nimmt Bayern-Star ins Visier

Corentin Tolisso (li.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Planungen des FC Bayern für die kommende Saison laufen längst auf Hochtouren. In diesem Zuge stehen demnächst weitere Vertragsgespräche an. Unterhalten wollen sich die Münchner Bosse unter anderem mit Corentin Tolisso. Der Rekordmeister will den Franzosen gerne halten, doch der Mittelfeldspieler steht bei einigen Klubs hoch im Kurs. Auch bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.

Corentin Tolisso zählt Stand heute zu den prominenten Spielern, die im kommenden Sommer zum Nulltarif auf dem Markt zu haben sind. Das macht den Franzosen für viele Vereine besonders interessant. Mit Olympique Lyon meldete zuletzt gar ein Klub Ambitionen an, der sich im Normalfall keine Chance auf eine Verpflichtung eines Spielers dieser Klasse ausrechnen könnte.

Gleichzeitig sollen aber auch schon die ganz großen Klubs beim Franzosen vorgefühlt haben. Unter anderem wurden in diesem Zusammenhang Real Madrid und der FC Barcelona sowie die Spurs aus Tottenham genannt. Italienische Medien wollen nun erfahren haben, dass sich auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool um den defensiven Mittelfeldspieler bemühen wollen.

Verlängert Tolisso beim FC Bayern?

Das Portal "calciomercato" behauptet, die Reds behalten die Situation rund um Tolisso ganz genau im Auge. Allerdings hat sich auch bis nach Liverpool herumgesprochen, dass der FC Bayern den Kampf um den Weltmeister noch nicht aufgegeben hat. Die Münchner hoffen weiter auf eine Vertragsverlängerung, Gespräche sollen zeitnah geführt werden.

Ob Tolisso sich mit dem Rekordmeister auf eine Verlängerung einigen kann, darf jedoch bezweifelt werden. Zwar hat er seinen sportlichen Wert für die Münchner in den letzten Wochen vermehrt zur Schau gestellt, an dem Mittelfeld-Duo Kimmich/Goretzka gibt es im Normalfall für ihn aber kein Vorbeikommen. Da der Franzose sich aber mehr Spielzeit wünscht, scheint der Weg bis zu einer Einigung sehr weit zu sein.