Gladbach bereitet sich auf Haaland-Einsatz vor

Dirk Paeffgen dirk via www.imago-images.de

Adi Hütter ist auf einen Einsatz von BVB-Knipser Erling Haaland vorbereitet

Borussia Mönchengladbach ist im West-Schlager der Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund auch auf einen Einsatz von BVB-Torjäger Erling Haaland vorbereitet.

"Haaland ist mit seiner Wucht, Dynamik und Mentalität in Dortmund der Garant für Tore und Punkte", sagte Gladbach-Coach Adi Hütter am Freitag auf der Pressekonferenz, "ob er am Sonntag dabei ist, werden wir sehen. Wir müssen uns auf beide Möglichkeiten einstellen."

Allerdings sind die Chancen auf einen Haaland-Einsatz im Signal Iduna Park am Sonntag eher gering. Der norwegische Stürmer Haaland hatte wegen Adduktorenproblemen bereits gegen Bayer Leverkusen (2:5) und bei Union Berlin (3:0) gefehlt. Auch beim 2:4 gegen den schottischen Meister Rangers FC am Donnerstag in der Europa League stand er nicht zur Verfügung.

Hütter will weiter an der Defensivarbeit bei den Fohlen arbeiten. "Wir bekommen noch zu viele Gegentore", monierte der Österreicher, "man darf aber auch nicht vergessen, dass wir zuletzt gegen Augsburg in einer schwierigen Situation unter Druck eine ordentliche Leistung gebracht haben. Die Mentalität hat gepasst, und wir hätten noch mehr Tore erzielen können."