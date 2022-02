Fünf-Punkte-Plan: So will Barca Haaland überzeugen

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Der FC Barcelona schnürt ein spannendes Paket für Haaland

Der FC Barcelona gehört zu den Klubs, die sich Chancen auf eine Verpflichtung von Erling Haaland ausrechnen. Um den Torjäger des BVB von einem Wechsel zu überzeugen, haben die Katalanen angeblich einen Fünf-Punkte-Plan ausgetüftelt. Dabei geht es nicht nur um Geld.

Realistisch betrachtet hat der FC Barcelona im Kampf um Erling Haaland nur Außenseiterchancen. Sportlich sind die Katalanen mit ihren Wettbewerbern derzeit nicht auf Augenhöhe. Und auch finanziell kann Barca nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Trotz allem basteln die Bosse im Hintergrund an einer Verpflichtung des Norwegers. Dabei herausgekommen ist laut "Sport" ein Fünf-Punkte-Plan. Dieser sieht wie folgt aus:

1. Barca bietet Haaland an, der große Anführer des Wiederaufbaus zu sein. Der Stürmer soll auf dem Platz das neue Gesicht des Klubs werden. Eine Rolle, die sich der Noch-Dortmunder bei Real Madrid mit Kylian Mbappé, in Paris mit Lionel Messi und Neymar und in Manchester mit den zahlreichen Stars um Kevin De Bruyne teilen müsste.

2. Haaland soll nicht nur das neue Barca-Gesicht auf, sondern auch neben dem Platz werden. Die Katalanen wollen den Stürmer dem Bericht zufolge zur Werbefigur Nummer eins machen. Er soll den Klub auf Plakaten, bei Trikotvorstellungen, bei Sponsorendeals und in den Sozialen Medien als führender Kopf repräsentieren. Auch diese Rolle müsste er sich bei vielen Klubs mit anderen Stars teilen.

3. Barca wirbt bei Haaland mit der Gewissheit, bei den Katalanen zum Weltfußballer werden zu können. Ein Dasein als der große Star des FC Barcelona bringe einen Ballon d'Or angesichts der immer noch großen Strahlkraft des Klubs quasi mit sich, heißt es. Dass dies unter anderem beim FC Bayern nicht so einfach ist, musste Robert Lewandowski in den beiden letzten Jahren schmerzhaft erfahren.

4. Das Gehalt. Der FC Barcelona ist angeblich dazu bereit, Haaland einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehaltsvolumen in Höhe von 100 Millionen Euro zu bieten. Zu den 20 Millionen Euro jährlich, die ihn zum Top-Verdiener machen würden, kämen weitere Boni beim Erreichen von Titeln oder individuellen Auszeichnungen.

5. Der FC Barcelona will Erling Haaland in den Gesprächen vermitteln, dass sich der Klub von der finanziellen Schieflage erholt hat und schon sehr zeitnah wieder in der Lage sein wird, höhere Gehälter zu zahlen. Mit diesen Gehältern können dann wiederum weitere Stars angelockt werden.

Haaland und Berater Mino Raiola sowie Vater Alf-Inge soll dieser Plan der Katalanen bereits im Detail vorliegen. Nun liege es am Norweger zu entscheiden, ob das Gesamtpaket für ihn attraktiv genug ist, berichtet "Sport".