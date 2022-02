Europa-League-Auslosung: SGE und Bayer erwischen Top-Gegner

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Kevin Trapp erwischte mit Eintracht Frankfurt ein attraktives Los

Nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund stehen nur drei Bundesligisten im Achtelfinale der Europa League. Mittlerweile wissen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig, gegen wen es in der Runde der letzten 16 geht. Auch die weiteren Partien der Conference League wurden am Freitag ausgelost.

Knifflige Aufgaben und ein brisantes Wiedersehen: Die drei Bundesligisten gehen nach der Auslosung mit unterschiedlichen Chancen ins Achtelfinale der Europa League.

Trainer Domenico Tedesco und Leipzig bekamen jedoch am Freitag in Nyon/Schweiz mit Tedescos Ex-Klub Spartak Moskau den politisch brisantesten Gegner zugelost.

Leverkusen trifft derweil auf Atalanta Bergamo, Eintracht Frankfurt ist gegen Bayers Gruppengegner Betis Sevilla gefordert.

Leverkusen vor Atalanta gewarnt - RB spielt auf neutralem Boden

Leipzig, dass Real Sociedad aus San Sebastian am Donnerstag souverän ausgeschaltet hatte, beginnt mit einem Heimspiel am 10. März. Das Rückspiel am 17. März spielen die Sachsen "bei" Spartak aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf neutralem Platz, das hatte das Exekutivkomitee der UEFA am Freitagmorgen entschieden.

Leverkusen und Frankfurt hatten als Gruppensieger die Zwischenrunde übersprungen und treten zunächst auswärts an. "Unser Ziel ist es, weiterzukommen. Das ist ja gar keine Frage. Wir wollen in diesem Jahr weit kommen, das ist unsere Maßgabe", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Es werde interessant, "weil Atalanta auch gerne nach vorne spielt. Es ist ein sehr guter Gegner, eine Top-Mannschaft. Sie haben als Verein in Italien eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in den letzten Jahren".

Das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla. Der FC Barcelona, namhaftester Klub unter den verbliebenen 16 im "kleinen Europapokal", tritt als haushoher Favorit gegen Galatasaray an.

Die Achtelfinal-Paarungen in der Europa League:

Rangers FC vs. Roter Stern Belgrad

Sporting Braga vs. AC Monaco

FC Porto vs. Olympique Lyon

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen

FC Sevilla vs. West Ham United

FC Barcelona vs. Galatasaray

RB Leipzig vs. Spartak Moskau

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt

Die Achtelfinal-Paarungen in der Conference League:

Olympique Marseille - FC Basel

Leicester City - Stade Rennes

PAOK Saloniki - KAA Gent

Vitesse Arnheim - AS Rom

PSV Eindhoven - FC Kopenhagen

Slavia Prag - Linzer ASK

FK Bodö/Glimt - AZ Alkmaar

Partizan Belgrad - Feyenoord Rotterdam

Bereits am Donnerstag war der BVB krachend aus der Europa League geflogen. Der selbsternannte Titelaspirant, der sich in dieser Saison schon frühzeitig aus der Champions League hatte verabschieden müssen, konnte die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel der Zwischenrunde nicht mehr aufholen. Am Donnerstag gelang dem Revierklub bei den Rangers aus Glasgow lediglich ein 2:2 (2:1).

Ganz anders präsentierte sich RB Leipzig, das mit einem 2:2 aus dem Hinspiel nach San Sebastián gereist war. Bei Real Sociedad gewann die Elf von Trainer Domenico Tedesco souverän mit 3:1 (1:0). Willi Orban (39.), André Silva (59.) und Emil Forsberg (89.) schossen die Tore für die Sachsen. Nun geht die Europa-Reise für Leipzig im Achtelfinale weiter.