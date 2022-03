Medien: BVB-Profis zweifeln an Rose - Terzic bleibt Plan B

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Marco Rose (r.) steht beim BVB unter Druck, im Hintergrund ist Edin Terzic (l.) ein Thema

Seine Premierensaison als BVB-Trainer dürfte sich Marco Rose ganz anders vorgestellt haben. In drei Pokal-Wettbewerben scheiterte der 45-Jährige mit seiner Mannschaft frühzeitig, in der Bundesliga ist der Abstand zum FC Bayern zudem riesig. Im Umfeld wächst die Kritik, noch halten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund aber zu ihrem Linienchef. Ein Notfall-Plan soll allerdings schon in der Schublade liegen.

Stolze fünf Millionen Euro nahm der BVB im Vorjahr in die Hand, um Marco Rose aus Gladbach loszueisen. Am Niederrhein hatte der Coach zuvor überzeugende Arbeit geleistet und sich deutschlandweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Seit der gebürtige Leipziger in Dortmund das Sagen hat, läuft es für Rose indes längst nicht mehr so rund. Nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden beim FC Augsburg wurde im schwarz-gelben Fanblock gar die Entlassung des Trainers gefordert.

Platz drei in einer zumindest auf dem Papier leichten Champions-League-Gruppe, gefolgt vom peinlichen Scheitern im DFB-Pokal an Zweitligist FC St. Pauli und kürzlich auch noch das Aus in der Europa League gegen die Rangers - bei vielen BVB-Anhängern hat Rose seinen Kredit verspielt.

BVB-Profis zweifeln an Rose - Terzic bleibt Plan B

Wie die "Sport Bild" nun enthüllt hat, ist der Ex-Profi auch innerhalb des Teams nicht unumstritten. Unter Berufung auf Informationen aus dem "direkten Spieler-Umfeld" heißt es, dass Rose "Dominanz und Durchsetzungsvermögen" vermissen lassen soll.

Auch deshalb sollen seine Vorgesetzten alarmiert sein und die verbleibenden zehn Partien in der Bundesliga zum Charaktertest machen. Nur ein souveräner Einzug in die Champions League ohne weitere Total-Ausfälle soll Roses Position auf Sicht stärken können.

Andernfalls könnte Plan B in Kraft treten: Schon seit längerem schwebt der Name Edin Terzic über Roses Kopf. In der vergangenen Saison hatte der Mendener als Feuerwehrmann beim BVB überzeugt und im letzten Moment noch die Qualifikation für die Königsklasse geschafft.

Nach Roses Ankunft wurde Terzic dann zum Technischen Direktor ernannt, könnte laut "Sport Bild" im Falle einer Trennung von Rose aber an die Seitenlinie zurückbeordert werden.