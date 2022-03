Schalke-Star Terodde "sehr stolz" auf Gazprom-Trennung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Simon Terodde (l.) und Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis

Am kommenden Samstag will der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Hansa Rostock (ab 13:30 Uhr) den nächsten Sieg einfahren, um in der 2. Bundesliga im Aufstiegsrennen auf Tuchfühlung zu bleiben. Vor der Partie war die Trennung des langjährigen Hauptsponsors Gazprom allerdings erneut eines der dominierenden Themen.

Schalkes Stürmerstar Simon Terodde führte seine Mannschaft am letzten Woche zum ersten Mal ohne das markante Gazprom-Logo auf dem S04-Trikot aufs Feld. In Karlsruhe stand beim 1:1 lediglich "Schalke 04" auf der Brustseite des Jerseys.

"Man ist sehr stolz auf den Verein, weil er sich sehr frühzeitig und klar positioniert hat. Wenn du dann gegen Karlsruhe noch als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führen darfst, dann macht das schon stolz", so Terodde am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz der Königsblauen.

Die Gelsenkirchener hatten die Zusammenarbeit mit dem russischen Energie-Riesen nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorzeitig aufgekündigt.

Terodde habe dazu auch "viele Nachrichten von Freunden und aus der Familie bekommen, die es als starkes Statement gesehen haben."

Im Zuge der Berichterstattung aus der Ukraine seit der letzten Woche falle es Terodde und seinen Teamkollegen schwer, sich noch auf das Tagesgeschäft Fußball zu fokussieren. Trotz alledem soll gegen Hansa Rostock der 13. Saisonsieg eingefahren werden, um die Chancen auf die Bundesliga-Rückkehr aufrecht zu erhalten.

Terodde spricht über seine Zukunft beim FC Schalke 04

Terodde äußerte sich am Donnerstag auch zu seiner vakanten Vertragssituation auf Schalke über den Sommer hinaus. Auf Nachfrage bestätigte der 34-Jährige, dass es "noch Optionen" gebe, auch in der kommenden Saison bei S04 zu bleiben. "Ich hoffe und bin sicher, dass ich hier demnächst auch weiterspielen werde", verriet Terodde.

"Wenn der Trainer mich weiter aufstellt, sieht es ganz gut aus", fügte er schmunzelnd hinzu.

Im Heimspiel gegen Rostock darf der FC Schalke 04 erstmals wieder vor 25.000 Zuschauern spielen. "Jeder Fan, der mehr ins Stadion kommt, gibt uns zusätzliche Kraft, um auch gegen Hansa Rostock zu gewinnen. Wir freuen uns extrem auf das Spiel", so Terodde vor dem 25. Spieltag.