FC Bayern startet Vertrags-Poker mit Thomas Müller

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller gehört seit Jahren zum festen Inventar des FC Bayern

Beim FC Bayern kommen auf die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic arbeitsreiche Monate zu. Denn: Gleich mehrere Verträge absoluter Führungsspieler nähern sich dem Ende. Nun scheinen die Münchner Gespräche aufgenommen zu haben.

Innenverteidiger Niklas Süle schließt sich nach seinen Vertragsende im Sommer dem BVB an, Stand heute wird auch Corentin Tolisso die Münchener ohne jegliche Ablöse verlassen. Dieses Szenario droht dem Rekordmeister auch 2023, wenn die Verträge von gleich vier Stammspielern auslaufen.

Neben Serge Gnabry, mit dem erste Vertragsgespräche Berichten zufolge bereits stattgefunden haben, sind auch die Arbeitspapiere von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller betroffen. Sie alle sind nur noch bis 2023 gebunden.

Bereits Anfang des Jahres kursierten Berichte, dass der Vertrag von Nationalkeeper Manuel Neuer bis 2025 verlängert werden soll. Eine offizielle Bekanntgabe des Deals gab es Seiten der Münchener noch nicht, wenngleich wenig Zweifel über eine Einigung bestehen dürften.

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Robert Lewandowski. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Sky", dass der FC Bayern seinen Stürmer-Star unbedingt halten wolle. Aussagen, die beim zweimaligen Weltfußballer und dessen Berater Pini Zahavi Verwunderung ausgelöst hatten, da es bislang noch keinen Vorschlag gegeben hat.

FC Bayern: Verhandlungen mit Thomas Müller angelaufen

Im Fall Thomas Müller scheint der Münchner Topklub indes einen kleinen Schritt weiter gekommen zu sein. Verhandlungen mit dem Urgestein haben nun begonnen, vermeldet die "tz".

Demnach musste die Verhandlungsgeschwindigkeit allerdings etwas gedrosselt worden, da sowohl Salihamdzic als auch Vorstandschef Oliver Kahn an Corona erkrankt sind.

Angesprochen auf mögliche Gespräche hatte sich Thomas Müller jüngst bei "Amazon Prime" noch betont wage gegeben. "Gesprochen wird viel. Was bei den anderen passiert, weiß ich nicht. Und was bei mir passiert, sag ich nicht!", so der Mittelfeld-Star nach der 7:1-Gala der Bayern gegen den FC Salzburg.