Eigenwerbung im direkten Duell: Bayern jagt Salzburg-Star

IMAGO/Guenter Schiffmann

Mohamed Camara (r.) zählte im Hinspiel gegen den FC Bayern zu den auffälligsten Salzburgern

Im Achtelfinale der Champions League zeigte der FC Bayern dem österreichischen Serienmeister RB Salzburg die Grenzen auf. Einer der wenigen Lichtblicke auf Seiten der unterlegenen Mozartstädter war Mittelfeld-Abräumer Mohamed Camara, der im Hinspiel sogar zum "Man of the Match" gewählt wurde. Offenbar hat der Malier in München bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nach 67 Minuten war für Mohamed Camara in der Allianz Arena Schluss: Beim Stand von 0:5 aus Salzburger Sicht verletzte sich der defensive Mittelfeldspieler, der zuvor wie seine Teamkollegen gegen die wirbelnde Offensive des FC Bayern kein Mittel gefunden hatte, und musste vom Platz.

Ein bitteres Königsklassen-Ende für den 22-Jährigen, der beim 1:1-Unentschieden im ersten Vergleich noch so geglänzt hatte.

Nach Informationen der spanischen Sport-Zeitung "AS" genügten den Münchner Verantwortlichen die Eindrücke von Camara aus dem Hinspiel jedoch, um ihn auf die Shortlist für mögliche Neuzugänge zu setzen.

FC Bayern im Werben um Mohamed Camara nicht allein

Freilich werden Hasan Salihamidzic und Co. die beeindruckende Entwicklung des Sechsers schon vor dem direkten Duell mitbekommen haben. Im Team von Trainer Matthias Jaissle ist der elfmalige A-Nationalspieler Malis als Staubsauger vor der Abwehr ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Camara ist zwar nur 1,74 Meter groß, aber extrem bissig und laufstark und zudem ein absoluter Teamplayer. Längst soll sein Marktwert jenseits der 20 Millionen Euro liegen.

Laut "AS" ist der FC Bayern allerdings nicht der einzige namhafte Interessent für den Salzburger: Auch der spanische Meister Atlético Madrid soll um die Dienste von Camara, dessen Vertrag bei RB noch bis 2025 gültig ist, werben. Die Rojiblancos hatten mit dem Shootingstar bereits in der vergangenen Champions-League-Saison persönlich Bekanntschaft gemacht.