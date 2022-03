Bericht: Real Madrid hat Upamecano im Blick

Revierfoto via www.imago-images.de

Dayot Upamecano spielt seit Sommer 2021 für den FC Bayern

Im Sommer 2021 ließ der FC Bayern mit David Alaba und Jérôme Boateng seine etatmäßige Innenverteidigung ziehen und leitete einen Umbruch in der Defensive ein. Eine führende Rolle sollte Dayot Upamecano, für den satte 42,5 Millionen Euro aus München nach Leipzig flossen, einnehmen. Uneingeschränkt überzeugend trat der Franzose bislang nicht auf, dennoch soll bereits ein weiterer Top-Klub um seine Dienste buhlen.

Real Madrid soll ein Auge auf Dayot Upamecano vom FC Bayern geworfen haben. Das berichte das spanische Portal "fichajes.net".

Präsident Florentino Pérez soll infolge der krachenden 0:4-Schmach gegen den FC Barcelona demnach erkannt haben, dass man in der spanischen Hauptstadt einen weiteren hochkarätigen Mann für die Abwehrmitte benötigt, um den aus München geholten Alaba und Éder Militao zu entlasten. Zudem könnte Alaba so auch auf die linke Defensivseite ausweichen, wenn Ferland Mendy ausfällt, begründet der Bericht das vermeintliche Interesse der Madrilenen an Upamecano.

Da Upamecano bei den Bayern bislang nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen hat, soll ein Abschied dem Bericht zufolge alles andere als ausgeschlossen sein. Um den 23-Jährigen aus seinem bis Sommer 2026 datierten Vertrag herauszukaufen, muss Real aber wohl eine Summe investieren, die der einst von den Münchnern gezahlten Ablöse sehr nahe kommt, heißt es.

FC Bayern: Nagelsmann hält Upamecano den Rücken frei

Hinterfragen muss man freilich, ob man an der Säbener Straße überhaupt Interesse daran hat, einen Innenverteidiger ziehen zu lassen. Mit Niklas Süle verlässt ein Defensiv-Spieler die bayerische Landeshauptstadt nach der Saison bereits ablösefrei in Richtung Borussia Dortmund, die Suche nach einem Nachfolger verläuft eher schleppend. Dass man auch Upamecano ziehen lässt und somit den nächsten großen Umbruch einleitet, ist wenig wahrscheinlich.

Trainer Julian Nagelsmann wird zudem nicht müde, dass enorme Vermögen des Nationalspielers zu betonen. "Wenn er sich seiner Tugenden bewusst ist, ist er ist ein herausragender Verteidiger! Er kann gegen Weltklassespieler sehr gut spielen. Er braucht einfach diese Gier in allen Verteidigungsaktionen", sagte Nagelsmann am "DAZN"-Mikrofon über Upamecano, der im Vorjahr im Trikot von RB Leipzig unter anderem als direkter Gegenspieler gegen Top-Stars wie Neymar oder Robert Lewandowski geglänzt hatte.