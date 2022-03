FC Bayern zahlt Mega-Summe für 13-jähriges Gladbach-Talent

IMAGO/Ulrich Wagner

FC Bayern holt Gladbach-Talent - und sticht den BVB aus

Der FC Bayern hat offenbar ein 13 Jahre altes Ausnahmetalent von Borussia Mönchengladbach abgeworben - und legt dafür viel Geld auf den Tisch. Die Konkurrenz um den BVB geht leer aus.

300.000 Euro für einen 13-Jährigen? Das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern macht es möglich. Laut "Sky" hat sich der deutsche Fußball-Rekordmeister die Dienste von Mike Wisdom gesichert. Alle Verträge seien demnach bereits unterschrieben.

Der Angreifer aus der U14 von Borussia Mönchengladbach soll ab dem Sommer im Nachwuchs der Münchner auflaufen. Laut Branchen-Kennern handelt es sich bei Wisdom um ein "Ausnahmetalent", wie es im Bericht des TV-Senders heißt.

Gladbach kassiert 20.000 Euro vom FC Bayern

Von den 300.00 Euro, die der Deal insgesamt umfassen soll, fließen jedoch angeblich nur 20.000 Euro an Gladbach. Der Rest geht als so genannte Signing Fee an die Eltern von Wisdom.

Auch eine Umzugspauschale soll fließen. Zudem kassiert der Teenager ein Junioren-Gehalt beim FC Bayern.

Wie üblich in seinem jungen Alter, sollen Wisdoms Eltern in München zunächst eine einjährige Juniorenvereinbarung unterschrieben haben. Der Neuzugang werde dann in der U15 spielen heißt es.

"Sehr großes Angebot" des BVB abgelehnt?

Konkretes Interesse an Wisdom hatte dem Bericht zufolge auch Borussia Dortmund angemeldet. Die Rede ist sogar von einem "sehr großen Angebot" des BVB.

Bayer Leverkusen soll seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen haben. Auch Gladbach hatte versucht, das Eigengewächs zu halten - vergeblich.

Wisdom gilt als beidfüßiger, tempostarker Spieler mit herausragenden Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins. Ein Schnellschuss scheint die teure Verpflichtung beim FC Bayern nicht gewesen zu sein. Seit über anderthalb Jahren habe die Münchner Scouting-Abteilung den blutjungen Stürmer intensiv beobachtet, heißt es.