"Starke Schmerzen": Warnung vor Lewandowski-Einsatz

IMAGO/PIOTR KUCZA

Robert Lewandowski vom FC Bayern weilt derzeit bei der polnischen Nationalelf

Am Donnerstagabend trifft die polnische Fußball-Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel auf Schottland. Mit dabei ist Robert Lewandowski vom FC Bayern - zumindest dürfte man in München hoffen, dass der Angreifer spielfähig ist.

Der Kapitän der polnischen Auswahl konnte das Training am Mittwoch nicht beenden. Stattdessen brach der Angreifer des FC Bayern die Übungseinheit ab, laut "FotoPyK" mit dem Ausdruck "starker Schmerzen" im Gesicht. Ein Mediziner soll zudem auf die Knie des 33-Jährigen gezeigt haben.

Trening reprezentacji Polski w Glasgow zakończył się wielkim grymasem bólu na twarzy @lewy_official... pic.twitter.com/nGxjZZU4GD — FotoPyK (@FotoPyK) 23. März 2022

Große Sorgen muss man sich aber wohl weder in Polen noch beim FC Bayern München machen. Dem Mediendirektor des polnischen Teams, Jakub Kwiatkowski, zufolge droht Lewandowski kein Ausfall.

Dennoch existieren Stimmen im Umfeld der Mannschaft, die eine Auszeit für den Top-Torjäger fordern. Die Schotten seien für ihre harte Spielweise bekannt, "sie sind Holzfäller und sie werden uns nicht zum Tee in Versailles einladen. Es wäre besser, Lewandowski für das Finale der WM-Playoffs zu schonen", warnt der polnische Ex-Verteidiger Jacek Bak gegenüber "Fakt".

"Die ganze Welt weiß, wozu Robert in der Lage ist"

Bak betont zwar, dass ihm bewusst sei, dass Polens neuer Nationalcoach Czeslaw Michniewicz großes Interesse daran habe, dass sein Debüt erfolgreich verläuft, abgesehen davon, sei es aber nicht notwendig, dass sich der 52-Jährige ein Bild von Lewandowski mache. "Die ganze Welt weiß, wozu Robert in der Lage ist", begründet Bak.

Aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, den Russland in der Ukraine führt, verbannte die FIFA das russische Nationalteam aus der WM-Qualifikation. Polen, das im Halbfinale der Playoffs als Gegner gewartet hätte, steht automatisch im Finale. Statt der wegweisenden Partie vereinbarte die polnische Auswahl das freundschaftliche Duell gegen Schottland.

Im Finale wartet entweder die Nationalmannschaft Schwedens oder Tschechiens, die am Abend aufeinandertreffen.