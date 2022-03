FC Bayern droht Hängepartie mit Sabitzer

IMAGO/Mladen Lackovic

Marcel Sabitzer wird beim FC Bayern derzeit einfach nicht glücklich

Marcel Sabitzer könnte den FC Bayern nach nur einer einzigen Spielzeit im kommenden Sommer wieder verlassen. Der Österreicher soll mit seiner Reservistenrolle bei den Münchnern äußerst unzufrieden sein und sich einen zeitnahen Abschied vorstellen können. Das dürfte aber gar nicht so einfach werden.

In jüngsten Medienberichten wurde bereits enthüllt, wie hoch das Frustlevel Sabitzers beim FC Bayern mittlerweile schon sein soll. So vermeldete die "Bild" unter Berufung auf das familiäre Umfeld, dass der Mittelfeldspieler unglücklich über seine Rolle im Team ist und einen Abschied schon in diesem Jahr in Erwägung zieht.

Mehr dazu: Sabitzer will FC Bayern angeblich verlassen

Am Donnerstag legte "Bild"-Fußballchef Christian Falk in einem Podcast der Zeitung sogar noch einmal nach: Sabitzer soll "hochgradig unzufrieden" sein. Das gelte vor allem bezogen auf seinen sportlichen Wert innerhalb der Mannschaft sowie auf seine Beziehung zu Cheftrainer Julian Nagelsmann.

24 Pflichtspieleinsätze stehen bislang zu Buche, nur ein einziger davon über die vollen 90 Minuten. Auf sein erstes Tor im Bayern-Dress wartet der gebürtige Grazer noch bis heute.

Sabitzer bezieht riesiges Gehalt beim FC Bayern

Bayern-Insider Falk legte sich allerdings fest, dass es alles andere als leicht werden dürfte, Marcel Sabitzer im kommenden Sommer tatsächlich loszuwerden. Und dass, obwohl der 58-fache Nationalspieler Österreichs sogar selbst eine Trennung von seinem einstigen Traumverein in Erwägung zieht.

Grund dafür soll vordergründig das üppige Gehalt sein, welches Sabitzer beim FC Bayern einstreicht und worauf er künftig sicher nicht verzichten mag.

Nach Schätzungen der "Bild" verdient der Mittelfeldmann nämlich bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr in München. Nahezu ausgeschlossen, dass sich nach den zuletzt gezeigten Leistungen noch ein weiterer Klub bereit erklären wird, ein ähnliches hohes Salär plus Ablösezahlung zu leisten.

Sabitzer hat beim FC Bayern im letzten Jahr einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben, hat also im Zweifel noch eine lange Zukunft an der Isar vor sich. Ohne einen deutlichen Leistungsschub könnten es im Zweifel sehr ausufernde drei Jahre für den Rekordmeister und den Ex-Leipzig-Kapitän werden.