Haaland zu ManCity? Ilkay Gündogan äußert sich

IMAGO/Marc Schueler

Ilkay Gündogan greift mit der deutschen Nationalmannschaft ins Geschehen ein

Ilkay Gündogan würde einen Transfer von Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland zu Manchester City begrüßen.

"Mittlerweile haben wir so lange nicht mehr mit echtem Stoßstürmer gespielt, da kann ich gar nicht sagen, ob so ein Spielertyp passt", sagte der frühere BVB-Profi auf der Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Israel am Samstag angesprochen darauf, ob der klassische Neuner zum Spielstil der Sky Blues unter Pep Guardiola passen würde.

Gündogan ergänzte: "Aber Erling ist ein Spieler, der mit seinen Qualitäten in jede Mannschaft der Welt passt."

Gündogans Arbeitgeber ManCity gilt seit Kurzem als Top-Favorit auf die Verpflichtung Haalands. Den BVB darf der 21 Jahre alte Norweger aufgrund einer Ausstiegsklausel in diesem Sommer trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags verlassen.

WM-Aus Italiens "sehr überraschend"

Gündogan äußerte sich auf der PK auch zum überraschenden WM-Aus für Italien in der Playoff-Qualifikation gegen Nordmazedonien, gegen das auch das DFB-Team in der Vergangenheit leidvolle Erfahrungen sammelte.

"Wir wussten natürlich, wie unangenehm sie sein können. Sie haben uns auch hier zuhause geschlagen", sagte der Mittelfeldspieler. "Dementsprechend wussten wir, dass das eine ziemlich unangenehme und aggressive Mannschaft ist, gegen die dort gespielt wird. Aber rechnen konnte man mit dem Ergebnis nicht, dementsprechend war es auch für uns sehr überraschend."

Am Donnerstagabend war Europameister Italien durch ein 0:1 gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien in den Quali-Playoffs gescheitert und verpasst wie schon 2018 die WM.

Warnung vor den Underdogs

Das deutsche Team hatte noch unter Bundestrainer Joachim Löw vor knapp einem Jahr in der WM-Qualifikation mit 1:2 zuhause gegen Nordmazedonien verloren.

"Das zeigt, dass das Level immer höher wird. Auch von den Mannschaften, die vermeintlich Underdogs sind", sagte Gündogan, "dass sie immer unangenehmer zu bespielen sind und dass es immer härter wird auch in Qualifikationen und den Turnieren selbst."