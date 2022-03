Thioune träumt von Bundesliga-Rückkehr mit Düsseldorf

IMAGO/Revierfoto

Daniel Thioune trainiert seit Februar Fortuna Düsseldorf

Mit zwölf Punkten aus seinen ersten sechs Spielen hat Daniel Thioune die Abstiegssorgen bei Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen deutlich gelindert. Nun hat der ehemalige HSV-Coach über die Gründe hinter der Leistungsexplosion gesprochen - und ambitionierte Ziele formuliert.

"Ich habe eine Mannschaft angetroffen, die individuell sehr gut besetzt ist. Vielleicht muss man da nur an ein paar Stellschrauben drehen und eine andere Idee haben, wie man Fußball spielen lässt. Und man braucht Ergebnisse", erklärte der 47-Jährige im Interview mit "Bild" die erfolgreichen letzten Spiele.

Thioune hatte Mitte Februar das Traineramt vom erfolgslosen Christian Preußler übernommen und war mit einem Überraschungserfolg gegen den FC Schalke 04 in seine Amtszeit gestartet.

Zwar liegen die Düsseldorfer weiterhin nur vier Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Dennoch macht sich am Rhein langsam das Gefühl breit, dass die schwierigste Phase der Saison hinter der Mannschaft liegt.

Thioune will Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga führen

Thioune ist zumindest in Gedanken auch schon einen Schritt weiter und hat sich für den Klassenerhalt eine besondere Prämie zusichern lassen. "Und zwar, dass ich in der nächsten Saison in der 2. Liga an der Außenlinie stehen darf und einen Kader zur Verfügung habe, der vielleicht oben angreifen kann."

Mittelfristig soll der Traditionsverein nach seinem Befinden in die Bundesliga zurückkehren. "Es ist nie ein Schaden, wenn man sich nach oben entwickelt", machte er deutlich.

Als sein Geheimrezept, das den Weg dahin ebnen soll, versteht der Trainer neben seiner Fachkompetenz vor allem seine Empathie. "Ich habe noch selber Fußball gespielt. Ich weiß, wie es ist, mit einer Winterjacke auf der Tribüne oder mit einer Trainingsjacke auf der Bank zu sitzen oder aus zwei Metern neben das Tor zu schießen."

Seine Art komme auch bei den Spieler gut an, meint er. Zumindest habe Thioune das Gefühl, in Düsseldorf etwas "geweckt" zu haben.