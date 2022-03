Oranje-Legende rät Gravenberch von Bayern-Wechsel ab

unknown

Wunschspieler des FC Bayern: Ryan Gravenberch

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der Transfer von Ajax-Juwel Ryan Gravenberch zum FC Bayern auf der Zielgeraden befinden. In seiner holländischen Heimat ist davon allerdings nicht jeder begeistert.

Um im Mittelfeld für mehr Konkurrenzkampf zu sorgen, soll der FC Bayern nach einem neuen Spieler für die Schaltzentrale suchen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt dabei Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam.

Unlängst wurde der deutsche Rekordmeister bereits mit hochrangigen Vertretern in den Niederlanden vorstellig, um einen Deal in die Wege zu leiten.

Laut "De Telegraaf" hinterlegten die Münchner Verantwortlichen um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Marco Neppe ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro für den 19 Jahre alten Shootingstar, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft.

Schritt zum FC Bayern für Gravenberch zu früh?

Geht es nach Oranje-Legende Dirk Kuyt, sollte Gravenberch mit dem Schritt ins Ausland jedoch noch eine Weile warten.

"In Holland wird viel darüber gesprochen, dass er zu Bayern München wechselt, was ein großartiger Schritt für ihn wäre, aber wir sagen auch, dass es manchmal besser ist, etwas länger zu bleiben und hier noch ein paar Spiele zu spielen", erklärte der 41-Jährige im Gespräch mit "Spox" und "Goal".

Neben dem FC Bayern gelten auch Juventus Turin, Real Madrid, Manchester United und Borussia Dortmund als interessiert.

Kuyt dazu: "Manchmal gehen Spieler zu schnell, und heutzutage ist es nicht so einfach, den Schritt von der Eredivisie in die Bundesliga oder die Premier League oder zu irgendeiner großen Mannschaft in Europa zu machen, weil das Niveau der Topteams so hoch ist."

Dennoch traut der frühere Liverpool-Angreifer seinem blutjungen Landsmann eine große Karriere zu. "Für mich ist er ein zukünftiger Star und er hat alles, um in den nächsten Jahren ein großartiger Spieler zu sein", so Kuyt.