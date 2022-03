Entscheidung gefallen: Haaland verkündet Mega-Deal

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Erling Haaland hat sich gegen BVB-Sponsor Puma entschieden

BVB-Superstar Erling Haaland hat am Donnerstag mit Blick auf seine Zukunft eine erste weitreichende Entscheidung getroffen und diese über die sozialen Medien verkündet. Nicht wenige glauben, spätestens jetzt auch den nächsten Klub des Norwegers zu kennen.

Der Kampf um die Unterschrift von BVB-Star Erling Haaland ist nicht nur ein Kampf der Vereine, sondern war bis Donnerstag auch einer der Ausrüster. Mit Nike, Puma und Adidas buhlten drei der größten Sportartikelhersteller der Welt um die Gunst des Norwegers. Nun ist klar: Adidas bekommt den Zuschlag.

Auf seinem Instagram-Kanal postete Haaland ein Bild von sich in einem Adidas-Pullover, dazu schrieb er "Just me!"

Seine Unterschrift soll dem Stürmer rund zehn Millionen Euro pro Jahr extra in die Kasse spülen. Puma hatte dem Norweger spanischen Medien zufolge acht Millionen Euro jährlich geboten. Wie hoch das Angebot von Nike war, ist nicht bekannt.

Unbestritten ist: Für Adidas ist die Haaland-Verpflichtung ein echter Coup. Die deutsche Firma war lange auf der Suche nach einem "neuen Gesicht" und hat dieses nun gefunden. Neben Kylian Mbappé, der bei Nike unter Vertrag steht, gilt der Norweger als die heißeste Aktie im Weltfußball.

Vom BVB zu Real? Reinier feiert schon

Besonders erfreut über die Wahl des Stürmers dürften die Verantwortlichen von Real Madrid sein, denn der spanische Rekordmeister arbeitet bereits seit 1998 mit Adidas zusammen. Erst 2019 wurde der Vertrag bis 2028 verlängert. Kostenpunkt: über 100 Millionen Euro pro Saison.

Den Königlichen wird reges Interesse am Norweger nachgesagt. Neben Manchester City sollen sie der Klub mit den besten Chancen auf eine Verpflichtung sein. Nicht wenige glauben, dass Haalands Bekenntnis zu Adidas im Poker um seine sportliche Zukunft das Zünglein an der Waage sein könnte.

Zu diesen Personen gehört offenbar auch Dortmunds Real-Leihgabe Reinier. Der Brasilianer feierte Haalands Post mit einem "Vamos" sowie zwei weißen Herzen und einem Zwinker-Smiley. Auch die Sportzeitung "AS" titelte bereits: "Adidas bringt Haaland näher".