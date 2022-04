Trapp: Eintracht "etwas enttäuscht" nach Remis gegen Barca

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Kevin Trapp ist die Nummer eins bei Eintracht Frankfurt

Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt ist mit dem Remis gegen den FC Barcelona im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals nicht ganz zufrieden.

"Es ist eigentlich verrückt. Wir spielen 1:1 gegen Barca und sind am Ende etwas enttäuscht, weil es noch viel besser hätte ausgehen können. Wir hatten wirklich viele Torchancen, auch die besseren. Wir haben auch für die Zuschauer den Fight geliefert, den wir zeigen wollten", sagte Trapp nach der Partie im "RTL"-Interview.

Der Keeper würdigte ein "super Spiel" der Frankfurter. "Wir haben kaum etwas zugelassen. Darauf können und müssen wir nächste Woche in Barcelona aufbauen", so Trapp. "Wir haben uns eine gute Ausgangssituation geschaffen. Wenn wir nicht dran glauben, müssen wir dort gar nicht erst hinfahren. Wir haben heute gezeigt, dass wir es gegen eine solche Mannschaft schaffen können."

Eintracht Frankfurt hat "die Chance" aufs Halbfinale

Auch Trainer Oliver Glasner lobte am "RTL"-Mikrofon die "fantastische Leistung" seiner Mannschaft. "Wir hätten das Spiel gewinnen können. Wir wollten Barca vor Aufgaben stellen und das haben wir getan, in einer unglaublichen Atmosphäre." In Barcelona habe Frankfurt "die Chance" ins Halbfinale einzuziehen, so der Coach.

Ins selbe Horn stieß Ansgar Knauff, der Eintracht mit seinem Traumtor in der 48. Minute zunächst in Führung gebracht hatte. "Wenn wir das Rückspiel genauso spielen, bin ich zuversichtlich, dass wir weiterkommen können."

Der SGE-Held zeigte sich angesichts seines Auftritts emotional. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es noch gar nicht realisieren. So ein Spiel gegen den FC Barcelona, unter Flutlicht, vor dieser Kulisse und dann ein solches Tor von mir - das ist etwas, wovon man schon als kleiner Junge träumt. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Das werde ich nie vergessen", schwärmte Knauff, der vom BVB an die Hessen ausgeliehen ist.