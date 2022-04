VfL Wolfsburg heiß auf Profi von Hertha BSC?

IMAGO/Fotostand / Taeger

Niklas Stark (l.) wird Hertha BSC verlassen

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison hat der VfL Wolfsburg offenbar einen Profi von Hertha BSC ins Visier genommen. Attraktiv aus Sicht der Niedersachsen: Das Objekt der Begierde wäre ablösefrei zu haben.

Drei Millionen Euro überwies Hertha BSC im Sommer 2015 für die Dienste von Niklas Stark an den 1. FC Nürnberg. Damals galt der heute 26 Jahre alte Defensiv-Allrounder als großes Talent. In Berlin reifte er zum gestandenen Bundesligaprofi und Nationalspieler.

194 Pflichtspiele (acht Tore) im Hertha-Trikot sowie zwei Länderspiele stehen inzwischen in der Vita der 1,90-Meter-Kante. Auch in der laufenden Saison ist Stark unumstrittene Stammkraft, unter den ehemaligen Cheftrainern Pál Dárdai und Tayfun Korkut zumeist in der Innenverteidigung.

Niklas Stark vor Abgang von Hertha BSC

Der neue Coach Felix Magath schenkte ihm zuletzt gegen 1899 Hoffenheim (1:0) und Bayer Leverkusen (1:2) das Vertrauen im defensiven Mittelfeld.

Seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC wird Stark dennoch nicht verlängern.

"Wirtschaftliche Fragen sind heutzutage leider viel wichtiger geworden als das Sportliche manchmal", erklärte Geschäftsführer Fredi Bobic die Entscheidung gegen eine weitere Zusammenarbeit. "Da muss man sich auch mit auseinandersetzen, dass es auch schwierig war, ihm vielleicht ein adäquates Angebot für eine Verlängerung zu machen."

VfL Wolfsburg heiß auf Niklas Stark?

Wo Starks Karriere ab der Saison 2022/2023 weitergeht, ist offen. Jedoch hat der langjährige Hertha-Akteur offenbar Begehrlichkeiten bei der Bundesliga-Konkurrenz geweckt.

"Bild" zufolge ist Stark ein Thema beim VfL Wolfsburg. Demnach diskutieren die Verantwortlichen in der Autostadt seinen Namen als möglichen Nachfolger von John Anthony Brooks, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

Glaubt man dem Bericht ist ein Wechsel Starks von Berlin nach Wolfsburg aber unwahrscheinlich. Es habe bislang keine direkte Kontaktaufnahme und auch keine Gespräche mit dem VfL gegeben, heißt es. Stark sehe sich ohnehin eher bei einem Top-Klub, der international vertreten ist. Wolfsburg steckt aber genauso wie Hertha BSC in dieser Spielzeit im Tabellen-Keller fest.