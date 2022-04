Nächster Bundesliga-Star bei Barca gehandelt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Borna Sosa (r.) steht wohl beim FC Barcelona auf dem Zettel

Die Spekulationen rund um einen möglichen Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona bestimmten zuletzt die Schlagzeilen. Der Weltfußballer soll aber nicht der einzige Bundesliga-Star sein, den Barca ins Visier genommen hat. Auch ein Stammspieler des VfB Stuttgart soll es den Katalanen angetan haben.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, wird Linksverteidiger Borna Sosa beim FC Barcelona derzeit heiß gehandelt. Der 24-Jährige überzeugt bei den Schwaben seit deren Bundesliga-Rückkehr vor knapp zwei Jahren als Leistungsträger auf der linken Außenbahn und gilt bei Barca als möglicher Nachfolger des inzwischen 33-jährigen Jordi Alba.

Der TV-Sender enthüllte nun eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier Sosas, die einen zeitnahen Wechsel von der Bundesliga in La Liga ermöglichen könnte. Demnach könnte der Linksfuß, der vertraglich noch bis 2025 an den VfB gebunden ist, den Klub für die festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro im Sommer verlassen können.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder wilde Spekulationen um Sosa gegeben, der unter Cheftrainer Pellegrino Matarazzo in Stuttgart absolut gesetzt ist. Mehrere Premier-League-Klubs wurden ebenfalls schon mit dem kroatischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, aus Italien außerdem Inter Mailand.

Sosa ist Top-Vorlagengeber beim VfB Stuttgart

Im Falle des FC Barcelona könnte es nun aber tatsächlich konkret werden mit einem Wechsel im kommenden Sommer. Laut dem Medienbericht sollen beim letzten Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart, der 0:2-Heimniederlage gegen den BVB am vergangenen Freitagabend, eine Delegation der Blaugrana vor Ort im Stadion gewesen sein.

Außerdem sollen bereits Gespräche zwischen allen Beteiligten rund um den Besuch der Barca-Mitarbeiter im Ländle stattgefunden haben.

Borna Sosa überzeugt neben seinen defensiven Qualitäten vor allem aus Vorbereiter im Dress des VfB Stuttgart. In den letzten beiden Spielzeiten hat er in der Bundesliga schon 16 Treffer vorbereitet, häufig als Flankengeber für Sturm-Kante Sasa Kalajdzic.