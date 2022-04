Chancen auf Modeste-Verbleib beim 1. FC Köln bei "50 Prozent"

IMAGO/Laci Perenyi

Verlängert Anthony Modeste beim 1. FC Köln?

Die Zukunft von Anthony Modeste beim 1. FC Köln ist nach wie vor ungeklärt. Verlässt der Stürmer den Effzeh im Sommer oder wird sein 2023 auslaufender Vertrag verlängert?

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg stehen die Chancen auf einen Modeste-Verbleib beim 1. FC Köln bei "50 Prozent".

Demnach finden aktuell keine Vertragsgespräche zwischen den Parteien statt. Auch ein konkretes Angebot zur Verlängerung sei Modeste seitens der Kölner noch nicht unterbreitet worden.

Dem Goalgetter sei lediglich zugesagt worden, dass er nach seiner aktiven Karriere einen Trainerjob beim FC ausüben könne.

1. FC Köln: Das sagt Anthony Modeste zu seiner Zukunft

Dass sich Modeste mit einem Abschied aus Köln beschäftigt, ist kein Geheimnis. "Im April werde ich 34 Jahre alt. In diesem Alter will ich nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die nächste Saison gehen", gab Modeste in einem Interview mit dem "Geissblog" offen zu: "Denn wenn der FC irgendwann nächste Saison sagt: 'Wir wollen nicht mit dir verlängern!' Was mache ich dann?"

Sollte ein anderer Verein, der Modest reizen sollte, dem Stürmer einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag anbieten, würde sich der Fanliebling "Gedanken machen und mit dem FC sprechen". Dennoch bleibe Köln sein "erster Ansprechpartner".

Angebote "aus der Wüste" und der Türkei?

Modestes Vertrag ist noch bis 2023 datiert. "Sky" zufolge liegen der Kölner Torgarantie "Angebote aus der Wüste, aber auch aus der Türkei" vor. Schon im Winter gab es eine lukrative Offerte aus Saudi Arabien.

Noch im April sollen Gespräche mit Kölns neuem Geschäftsführer Christian Keller stattfinden. "Er hat sicher viel Arbeit vor sich, und ich freue mich ihn kennenzulernen und mit ihm zu sprechen", teilte der Stürmer bereits mit.

Modeste spielt eine überragende Saison beim 1. FC Köln. Nach seiner Rückkehr von seiner Leihe bei der AS Saint-Étienne ist er unter Steffen Baumgart förmlich aufgeblüht und hat bislang 15 Tore in der Bundesliga erzielt.