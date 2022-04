Bericht: FC Schalke hat neuen Terodde-Backup im Visier

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Bartosz Bialek (l.) soll beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen

Beim VfL Wolfsburg galt er einst als Mega-Talent, debütierte bereits als 18-Jähriger in der Bundesliga. Doch die Karriere von Bartosz Bialek ist zuletzt arg ins Stocken geraten. Jetzt könnte er beim FC Schalke 04 den nächsten Versuch unternehmen, im deutschen Profi-Fußball endgültig den Durchbruch zu schaffen.

Der Tabellenführer der 2. Bundesliga sucht für die kommende Saison noch einen neuen Backup für Torjäger und Stürmerstar Simon Terodde. Marvin Pieringer hat auf Schalke bislang nicht nachhaltig überzeugen können, fällt aktuell sowieso nach einem Jochbeinbruch aus.

Die sportliche Leitung hatte zuletzt immer wieder betont, nach weiteren geeigneten Verstärkungen Ausschau zu halten.

Diese könnten die Königsblauen jetzt beim VfL Wolfsburg in Person von Bartosz Bialek gefunden haben. Der 1,91-m-Hüne durfte in der laufenden Saison erst einmal von Beginn an ran, wurde sieben weitere Male nur eingewechselt. Auf einen Saisontreffer im Wölfe-Trikot wartet der Pole bisher noch.

Nach den Planungen der Wolfsburger soll der 20-Jährige im kommenden Sommer verliehen werden und Spielpraxis sammeln. Vertraglich ist er noch bis 2024 an die Niedersachsen gebunden, die ihn einst für fünf Millionen Euro aus Polen von Zaglebie Lubin verpflichteten.

Neben dem FC Schalke 04 noch zwei weitere Klubs an Bialek dran?

Der polnische Transferexperte Tomasz Urban vermeldete als Erster das vermeintliche Interesse des FC Schalke 04 an Bialek, der sich im Frühjahr des letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und bis zum Jahresende zum Zuschauen gezwungen war.

Die Gelsenkirchener haben sich bisher noch nicht zu der Personalie geäußert. Allerdings ist bekannt, dass S04 vor knapp zwei Jahren schon einmal am polnischen U21-Nationalspieler interessiert war, nämlich vor dessen Wechsel in die Autostadt.

Laut der polnischen Quelle sollen neben dem FC Schalke 04 auch noch zwei weitere Zweitligisten an Bialek interessiert sein: Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg.