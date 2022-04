Medien: Brisantes Lewandowski-Treffen terminiert

IMAGO/Philippe Ruiz

Robert Lewandowski spielt wohl auch in der kommenden Saison beim FC Bayern

Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang Robert Lewandowskis vom FC Bayern erstickte Vorstandschef Oliver Kahn am Dienstag zwar im Keim. Eine Verlängerung bahnt sich aktuell aber angeblich dennoch nicht an. Schon in naher Zukunft soll es ein brisantes Treffen in der Angelegenheit geben.

Wie "Sport Bild" berichtet, haben sich Kahn, Lewandowski und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt zusammengesetzt. Doch bei dem Gespräch ging es nicht etwa um eine mögliche Vertragsverlängerung des 33-Jährigen.

Vielmehr sei über allgemeine Themen gesprochen worden. Eine Tatsache, die angesichts des 2023 auslaufenden Vertrags von Lewandowski nicht nur für Außenstehende unverständlich wirkt.

Dem Bericht zufolge ist Lewandowski über die Verhandlungstaktik der Bayern-Bosse "sehr verstimmt". Die Zurückhaltung von Kahn und Co. empfinde der Stürmer als "respektlos", heißt es, der Konflikt spitze sich weiter zu.

FC Bayern: Das sagt Oliver Kahn zur Causa Lewandowski

Vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Villarreal (1:1) hatte Kahn bei "Amazon Prime Video" betont, dass sich der FC Bayern in "sehr guten Gesprächen" mit Lewandowski befinde.

Vermelden werde man aber erst etwas, wenn es etwas Konkretes gebe. Einen Abgang im Sommer schloss der Vorstandschef allerdings aus: "Wir haben Robert Lewandowski auf jeden Fall noch für eine Saison. Robert weiß, was er am FC Bayern hat, wir als FC Bayern wissen natürlich auch, was wir an ihm haben. Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren über einen Wechsel von einem Spieler, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Tore macht. Das kann glaub ich nicht sein"

Will der FC Bayern den Vertrag auslaufen lassen?

Scheinbar existiere ein "Wettbewerb da draußen: Wer bringt die größte Nonsense-Geschichte über Robert Lewandowski?", so Kahn weiter.

Am Montag hatten polnische Medien von einem angeblich feststehenden Transfer ihres Fußball-Helden zum FC Barcelona berichtet. Andere Berichte, auch aus Deutschland, widersprachen dieser Lesart.

Bewegung in die Personalie könnte aber schon bald kommen. Laut "RMC Sport" aus Frankreich steht für Anfang Mai ein Treffen zwischen den verschiedenen Parteien an, um eine "Lösung" der festgefahrenen Situation zu erörtern.

Auch in diesem Bericht heißt es, Lewandowski strebe einen Abgang vom FC Bayern an. Die Klub-Bosse spielten jedoch auf Zeit und seien der Idee, ihn noch ein Jahr zu halten und dann ablösefrei gehen zu lassen, nicht abgeneigt.