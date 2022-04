Enthüllt: BVB traf sich mit Sesko-Berater

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Benjamin Sesko wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Während der Transfer von Erling Haaland zu Manchester City langsam Formen annimmt, intensiviert der BVB die Suche nach einem oder mehreren Nachfolgern für den Norweger. Offenkundig stehen dabei gleich zwei Stars von RB Salzburg im Fokus: Neben dem bereits bekannten Interesse an DFB-Youngster Karim Adeyemi scheint auch dessen slowenischer Teamkollege Benjamin Sesko ein aussichtsreicher Kandidat zu sein. Passend dazu weilte der Berater des Talents kürzlich in Dortmund.

18 Jahre, 1,94 Meter groß und schon neunfacher A-Nationalspieler - die Eckdaten von Benjamin Sesko verdeutlichen, warum der Teenager aktuell zu den begehrtesten Jung-Stürmern Europas zäht. In der laufenden Saison hat der Rechtsfuß in 31 Pflichtspielen für Salzburg beachtliche 16 Scorerpunkte gesammelt (neun Tore, sieben Vorlagen) und sich so für höhere Aufgaben empfohlen.

Längst buhlen internationale Größen wie Juventus Turin, Tottenham Hotspur, der FC Bayern und Borussia Dortmund um Seskos Dienste. Der BVB scheint nun in die Vollen zu gehen.

Nach Informationen des Portals "Fußballeck" kam es am vergangenen Wochenende im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen den Schwarz-Gelben und dem VfL Wolfsburg zu einem Treffen zwischen Sesko-Berater Elvis Basanovic und Dortmunder Offiziellen. Zwar sei nicht bestätigt, um wen es in den Gesprächen ging, die übrigen Klienten der Agentur "PRO TRANSFER" dürften allerdings (noch) nicht ins Beuteschema der Westfalen fallen.

BVB müsste Ablöse im zweistelligen Millionenbereich berappen

Sesko steht in Salzburg noch bis 2026 unter Vertrag. Eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich würde daher sicher fällig, sollte der BVB einen konkreten Vorstoß beim österreichischen Serienmeister wagen.

Zwar kein Schnäppchen, aber eine Summe, die für die Borussia durch einen Haaland-Verkauf höchstwahrscheinlich stemmen könnte ...