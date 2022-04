"Helft der Ukraine": Klitschko mit Botschaft an BVB-Fans

IMAGO/Pavlo Bahmut

Wladimir Klitschko Mitte März in Kyiv

Borussia Dortmund sammelt am Dienstag in einem Benefizspiel gegen Dynamo Kyiv Geld für die Ukraine. Wladimir Klitschko hat sich im Vorfeld der Partie mit einer Videobotschaft an die BVB-Fans gewandt.

Der ehemalige Box-Weltmeister rief die Dortmunder Anhänger dazu auf, sich Tickets für die Partie am Dienstag (18 Uhr) zu besorgen. "Liebe Freunde in Deutschland, ich bin überwältigt. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland kennt keine Grenzen", erklärte der Ukrainer in dem Video, das der BVB auf seinem Twitter-Account veröffentlichte.

Klitschko weiter: "Alle Erlöse aus den Ticketverkäufen werden an ukrainische Projekte gespendet. Meine Bitte: Kauft euch Tickets, geht ins Stadion, helft so der Ukraine." Eintrittskarten sind für Vollzahler ab zehn Euro erhältlich. Das ZDF überträgt die Begegnung im TV.

"Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben gemeinsam mit der BVB-Familie schon viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in einem Statement.

Rose: BVB freut sich "über jeden einzelnen Fußballfan"

Der Reinerlös werde einer Organisation zugute kommen, "die wir gerade sorgsam auswählen und die sicherstellt, dass Ukrainern in Not unmittelbar geholfen wird. Dafür stehen wir als BVB ein", versicherte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer.

Das Benefizspiel findet drei Tage nach dem Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern statt. "Aber selbst wenn es drei Tage vor diesem Spiel hätte stattfinden sollen, wir wären definitiv auf dem Rasen gewesen. Nichts ist zurzeit wichtiger, als gemeinsam für den Frieden einzustehen und den Ukrainern in Zeiten dieser humanitären Katastrophe zu helfen", meinte BVB-Cheftrainer Marco Rose.

Der Verein freue sich "über jeden einzelnen Fußballfan, egal welche Farben er trägt", sagte der 45-Jährige weiter.