Grund für Lewandowskis Trübsinn enthüllt

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern ist offen

Um die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern gibt es weiter Spekulationen. Zuletzt machte der Weltfußballer trotz des erreichten Meistertitels einen eher niedergeschlagenen Eindruck. Nun wird klar, warum das so ist.

Die nackten Fakten sind eindeutig: Der Vertrag von Robert Lewandowski ist noch bis 2023 datiert. Die Vereinsbosse betonten bereits, mit dem Stürmer verlängern zu wollen, passiert ist seitdem aber wenig. Genau deshalb scheint der 33-Jährige derzeit immer nachdenklicher zu werden.

Laut "Sky" belastet Lewandowski die Ungewissheit über seine Zukunft. "Die Situation macht was mit ihm", erklärte Reporter Florian Plettenberg und fügte an: "Es wird schon ein etwas anderer Sommer für Lewandowski werden."

Angeblich habe Lewandowski auch gespürt, dass der FC Bayern sich mit BVB-Shootingstar Erling Haaland beschäftigt hat. Zuletzt verriet der Haaland-Vertraute Jan Aage Fjörtoft sogar, dass die Münchner dies angeblich auch aktuell noch tun.

Deshalb spekuliert "Sky" darüber, dass es Lewandowski nicht gefalle, was hinter den Kulissen beim deutschen Fußball-Rekordmeister geschieht.

Nachdem es in den letzten Wochen von Vereinsseite danach klang, als wäre Lewandowski bereits in intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen, ließ der der polnische Nationalspieler am Wochenende durchblicken, dass es bislang keine Verhandlungen gab. "Bald passiert etwas", sagte der Angreifer bei "Sky" und erklärte vielsagend: "Das Einzige, was ich weiß, dass es zu einem Treffen kommt."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic spielte die Causa Lewandowski bei "Sky90" herunter. "Er hat Vertrag bis 2023, wir haben alle Zeit der Welt, zu reden", sagte der 45-Jährige, gab jedoch zu: "Wir haben noch nicht verhandelt".

Salihamidzic: Lewandowski ist "Top-Verdiener" beim FC Bayern

Ärger sieht der Sportchef aufgrund des späten Gesprächsbeginns keine Man habe sich aber mit Lewandowskis Beratern verabredet. "Ich sehe nicht, dass sich die Fronten verhärten", so Salihamidzic.

Gleich schloss er aus, dass Lewandowski in diesem Sommer den Verein verlassen könnte. "Lewy genießt die größte Wertschätzung, die es überhaupt geben kann. Die Fans lieben ihn, wir im Verein lieben ihn", sagte er. Lewandowski sei ein "Top-Mann" und der "Top-Verdiener im Klub".

Man müsse nach dem sportlichen Abschneiden und den Corona-Einbußen aber auch schauen, wie viel Geld der Verein zur Verfügung habe, sagte Salihamidzic. "Vor der Pandemie hatten wir steigende Einnahmen, jetzt haben wir sinkende Einnahmen und steigende Gehälter."