Enthüllt: So macht Peter Hermann Schalke besser

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Genießt ein hohes Ansehen auf Schalke: Peter Hermann

Der Höhenflug des FC Schalke 04 nahm am vergangenen Wochenende ein abruptes Ende, als der SV Werder Bremen in Gelsenkirchen mit 4:1 gewann. Nach fünf Siegen in Folge war es der erste Dämpfer der Königsblauen nach der Entlassung von Ex-Trainer Dimitrios Grammozis.

Nach Monaten voller Unruhe auf Schalke herrscht nun auch nach der herben Pleite keine Alarmstimmung. Das könnte auch am Einfluss von Co-Trainer Peter Hermann liegen. Der langjährige Assistent von Jupp Heynckes trat Ende März seinen Dienst auf Schalke an und soll laut Informationen der "Sport Bild" innerhalb kürzester Zeit unverzichtbar geworden sein. Sein Ansehen in der Mannschaft sei enorm hoch.

Die Spieler schätzen zwei Aspekte seiner Arbeit sehr hoch. Zunächst vermittle er den Spielern effektiv Souveränität. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Darmstadt (5:2) soll das Team nervös gewesen sein. Daraufhin soll Hermann die Spieler in den Arm genommen und sie beruhigt haben. Dass den Co-Trainer nichts aus der Ruhe bringe, sei für die Spieler wichtig.

Während Cheftrainer Mike Büskens mit emotionalen Ansprachen das "Schalke-Gefühl" im Kader unterbringen will, glänze der 70-Jährige mit inhaltlichen Details und ausgestrahlter Ruhe. So schwärme Hermann intern gegenüber der Mannschaft von seiner großen Leidenschaft: Passübungen.

"Mit seinem authentischen Auftreten passt er perfekt in unser Trainerteam", gab Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der "Sport Bild" an. Seine "riesige Leidenschaft für den Fußball" sei in jeder Minute zu spüren.

Schalke: Hermann ist in der Mannschaft beliebt

Darüber hinaus soll auch sein Fokus auf Reservespieler gut ankommen. Hermann nehme sich viel Zeit, um auch mit Akteuren zu sprechen, die schon länger nicht mehr zum Einsatz kamen. So kümmerte er sich zum Beispiel in den vergangenen Wochen intensiv um Yarsolav Mikhailov, der seit Ende Februar auf einen Einsatz für die Königsblauen warten muss. Das Team registriere, dass der 70-Jährige auch Zusatzschichten mit dem 18-Jährigen einlege, obwohl er den Klub nach der Saison wieder verlassen wird.

Der Tabellenzweite wird darauf hoffen, dass Hermann im knappen Aufstiegsrennen den Unterschied ausmachen kann. Der Mannschaft tut er bislang auf jeden Fall gut.