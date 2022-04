So will der BVB Erling Haaland ersetzen

IMAGO/Christopher Neundorf

Erling Haaland wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Erling Haaland wird Borussia Dortmund nach der Saison aller Voraussicht nach verlassen. Doch wer soll den so brandgefährlichen Stürmer eigentlich ersetzen? Der BVB hat angeblich bereits einen Plan. Zusätzlich ist auch ein Trio in den Fokus der Schwarz-Gelben gerückt.

Sollte Erling Haaland sich tatsächlich im Sommer Manchester City oder Real Madrid anschließen, dann steht den Verantwortlichen von Borussia Dortmund eine Mammutaufgabe bevor. Zwar würde der Angreifer dann 75 bis 90 Millionen Euro in die Kassen spülen, denn diese Summe ist nötig, um die Ausstiegsklausel des Norwegers zu aktivieren, doch der Verlust an Torgefahr wäre immens.

Sagenhafte 82 Treffer hat Haaland in seinen bisherigen 86 Einsätzen für den BVB erzielt. Hinzu kommen noch 23 Vorlagen. Einen Nachfolger zu finden, der diese Ausbeute bietet, ist nahezu unmöglich. Das hat sich nach Informationen des "kicker" wohl auch der BVB gedacht und strebt daher eine Lösung an, bei der die Haaland-Nachfolge auf viele Schultern in der Offensive verteilt wird.

Beim letztjährigen Sommer-Neuzugang Donyell Malen hofft man, dass dieser den Durchbruch ohne den dominanten Haaland schafft. Neben dem norwegischen Nationalspieler war Malen oft untergegangen, in Spielen ohne den Shootingstar jedoch aufgeblüht. Auch auf den in dieser Spielzeit lange verletzten Giovanni Reyna ruhen die Hoffnungen. Der 19-Jährige ließ vor seinen Blessuren bereits intensiv durchblicken, dass er große offensive Qualitäten hat.

BVB hat wuchtiges Trio im Blick

Zuletzt soll natürlich auch der anvisierte Transfer von Karim Adeyemi, der noch nicht vollends in trockenen Tüchern ist, helfen, Haaland vergessen zu machen. Bei genauerem Blick ist Adeyemi mit seinen Fähigkeiten jedoch eher als Sancho-Ersatz zu betrachten, soll mit seinem Tempo und seinen Dribblings Gefahr bringen.

Weil ohne Haaland die Körperlichkeit in der Sturmmitte fehlt und auch Adeyemi diese nicht mitbringt, soll noch ein wuchtiger Angreifer verpflichtet werden.

Der "kicker" bestätigt die Spekulationen unterschiedlicher Medien aus den vergangenen Wochen, nach denen der BVB es auf einen Spieler aus einem Trio abgesehen hat: Auf den 19-jährigen Tschechen Adam Hlozek von Sparta Prag (1,88 Meter groß), auf Hugo Ekitike von Stade Reims (1,90 Meter groß), der Franzose ist ebenfalls 19 Jahre alt, und auf den Slowenen Benjamin Sesko von RB Salzburg (18 Jahre alt und 1,94 Meter groß).

Jeder dieser drei Stürmer bringt bereits ausreichend Erfahrungen und Qualität mit, hat aber noch Entwicklungspotenzial und bleibt trotz langfristiger Verträge bezahlbar. Alle drei sollen bereits kontaktiert worden sein. Im Falle von Sesko wurde dessen Agent bei den letzten beiden BVB-Spielen im Stadion gesehen, so der "kicker".