Gerücht um irres Gehalt! BVB-Flirt wohl unerreichbar

unknown

Sébastien Haller wird unter anderem beim BVB und dem FC Bayern gehandelt

33 Tore in 39 Pflichtspielen 2021/22 für Ajax Amsterdam, zwischen 2017 und 2019 in der Bundesliga im Trikot von Eintracht Frankfurt geglänzt: Dass der Name von Sébastien Haller in den Überlegungen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern vor dem Sommer-Transferfenster zumindest eine Rolle spielt, überrascht nicht. Eine Information der englischen Presse dürfte die Chancen der Münchner und des BVB allerdings nahezu gegen Null tendieren lassen.

Vor allem mit satten elf Treffer in acht Partien im Rahmen der Champions League versetzte Sébastien Haller die Fußball-Welt in der laufenden Saison ins Staunen. Dass der Stürmer trotz eines Vertrages bis Ende Juni 2025 über den Sommer hinaus bei Ajax Amsterdam bleibt, scheint wenig wahrscheinlich. Zu gewaltig kocht die Gerüchteküche, zu vielen Top-Klubs wird Interesse nachgesagt. Zuletzt wurde Haller auch beim BVB und dem FC Bayern gehandelt. Zu einem Deal dürfte es aber nicht kommen.

Die englische "Sun" will erfahren haben, dass neben einer Ablöse in Höhe von etwa 40 Millionen Euro ein astronomisches Gehalt fällig wäre, um Haller an Land zu ziehen. 600.000 Euro die Woche lägen im Bereich des Möglichen, so die Zeitung.

FC Bayern und BVB dürften Gehaltsgefüge nicht sprengen

Die aufgeführte Summe würde ein Jahressalär von rund 31 Millionen Euro bedeuten. Haller dürfte damit keine Option für den BVB oder den FC Bayern sein. Die Topverdiener in Dortmund sollen zehn bis zwölf Millionen Euro kassieren, beim FC Bayern sollen in der Spitze 20 bis 25 Millionen Euro gezahlt werden.

Dass einer der deutschen Klubs für Haller das Gehaltsgefüge dermaßen sprengt, ist ausgeschlossen.

Die "Sun" nennt stattdessen Manchester United als wahrscheinlichstes Ziel. Bei den Red Devils steht ab dem kommenden Sommer Ajax-Coach Erik ten Hag an der Seitenlinie, womöglich hat der Niederländer dann seinen aktuellen Schützling mit im Gepäck.